ATP Indian Wells: Medvedev knackt Rune und trifft im Halbfinale auf Paul

In einer intensiven und spannenden Partie besiegte Daniil Medvedev im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Indian Wells Holger Rune aus Dänemark in zwei hartumkämpften Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.03.2024, 05:28 Uhr

© Getty Images In zwei spannenden Sätzen behielt Daniil Medvedev die Oberhand gegen Holger Rune.

In ihrer dritten Begegnung auf der Tour, nachdem die beiden „Undercover-Store-Verkäufer“ im letzten Jahr je einen Sieg auf Masters-Ebene auf Sand erringen konnten, entwickelte sich zwischen dem an Nr. 4 gesetzten Daniil Medvedev und dem auf Position 7 geführten Holger Rune der erwartet intensive Schlagabtausch von der Grundlinie aus.

Im ersten Durchgang, der alleine 69 Minuten dauerte, konnte Medvedev im siebten Spiel seine dritte Break-Chance nutzen, nachdem er im Spiel zuvor drei Möglichkeiten seines Gegners abwehren konnte. Der Vorsprung währte jedoch nicht lange, da Rune das sofortige Re-Break mit seiner vierten Chance im Game schaffte. Beim Stand von 5:5 nahm der 28-jährige Medvedev seinem Gegenüber aus Dänemark erneut das Aufschlagspiel ab und servierte den ersten Satz ohne Verlustpunkt aus.

Auch im zweiten Akt wurden den Zuschauern teils spektakuläre Ballwechsel geboten. Den besseren Start erwischte Rune, der sich die ersten beiden Spiele sichern konnte. Medvedev schlug jedoch umgehend zurück und schaffte vier Spielgewinne in Folge. Rune stemmte sich nochmal gegen die Niederlage und überraschte mit mehreren gelungenen Netzaktionen. Dennoch ließ Medvedev in seinem letzten Aufschlagspiel trotz eines 0:30 nichts mehr anbrennen und fixierte mit einem Service-Winner den 7:5, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden. Im Halbfinale sieht sich der Weltranglisten-4. Tommy Paul gegenüber.

Paul bezwingt Ruud

Der 26-jährige Paul traf in seiner Viertelfinal-Begegnung auf den an Nr. 9 gesetzten Casper Ruud aus Norwegen. Von Beginn an war der US-Amerikaner stets bemüht, die Bälle früh zu treffen und setzte seinen 25-jährigen Gegner mit Offensivaktionen permanent unter Druck.

Im ersten Satz startete die Nr. 17 des Turniers mit einer schnellen 4:0-Führung und ließ sich diese nicht mehr nehmen. Im zweiten Akt fand Ruud mit seiner aggressiven Vorhand besser ins Match und transportierte den Gewinn der ersten drei Spiele zum Satzausgleich. Nach einem schnellen 4:1-Vorsprung von Paul im dritten Durchgang wurde es nochmal spannend. Nachdem sich Ruud das Break zurückholen konnte, konterte Paul mit dem direkten Re-Break. Beim ausservieren des Matches musste der Weltranglisten-17. aus den USA zwei Break-Bälle abwehren, ehe er bei seinem zweiten Matchball mit einer Netzattacke den Fehler seines Gegners zum 6:1, 1:6, 6:3-Erfolg nach 2:10 Stunden Spielzeit erzwingen konnte.

