ATP: Indian Wells: Zverev und Sinner im Gleichschritt weiter

Jannik Sinner und Alexander Zverev sind ohne große Probleme in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.03.2024, 05:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Alexander Zverev zeigt sich in Indian Wells bislang souverän

Jannik Sinner bleibt in der Saison 2024 unbesiegt. Der Australian-Open-Champion, der danach auch noch das Turnier in Rotterdam für sich entscheiden konnte, gewann in Runde drei des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells gegen Jan-Lennard Struff mit 6:3 und 6:4 und trifft im Achtelfinale entweder auf Ben Shelton oder Francisco Cerundolo.

Auch Alexander Zverev hat die vierte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins musste sich im ersten Satz gegen Tallon Griekspoor zwar ordentlich strecken und gleich fünf Satzbälle abwehren, gewann aber schließlich mit 7:6 (7) und 6:3. Zverev hatte zum Auftakt nach einem Freilos Christoopher O´Connell bezwingen können. Nun geht es gegen Alex de Minaur. der Acapulco-Champion setzte sich gegen Alexander Bublik mit 7:5 und 6:0 durch.

Überraschend gescheitert ist Andrey Rublev, der Jiri Lehecka mit 4:6 und 4:6 unterlag. Lehecka bekommt es im Achtelfinale mit Stefanos Tsitsipas zu tun. Der Grieche ließ gegen Frances Tiafoe beim 6:3 und 6:3 nichts anbrennen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells