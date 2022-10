ATP, ITF und Kosmos verkünden Davis-Cup-Partnerschaft

Die ATP, ITF und Kosmos haben ab 2023 eine Zusammenarbeit in Sachen Davis Cup angekündigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2022, 12:18 Uhr

Es geschehen also doch noch Wunder: Denn die ATP, ITF und Kosmos haben heute offengelegt, dass sie ab 2023 gemeinsam am Davis Cup arbeiten werden.

Der ATP seien dabei zwei Sitze beim neuen "Davis Cup Event Committee" neben der ITF und Kosmos zugesichert worden - erstmals ziehen damit ATP und ITF beim legendären Teamevent an einem Strang.

Die Davis Cup Finals sowie die Qualifikationsrunden werden auch offizieller Teil des ATP-Kalenders, sollen in den Wochen 5, 37 und 47 stattfinden und damit auch den Spielern entsprechende Planungen erleichtern. Die Finals sollen vom Format her wie zuletzt ausgetragen werden, 15 Millionen US-Dollar Preisgeld werden dafür in 2023 ausgelobt.

"Einzigartige Rolle des Davis Cups weiter stärken"

"Wir konzentrieren uns stets darauf, unseren Fans und Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten", wird ATP-Chef Andrea Gaudenzi zitiert. "Dazu gehört auch, dass wir attraktive internationale Mannschaftswettbewerbe anbieten, die sich in den ganzjährigen Kalender einfügen und weiterhin innovativ sind. Der Davis Cup hat eine unglaublich reiche Geschichte und wir freuen uns darauf, dass diese wichtige neue Allianz die Veranstaltung ab 2023 vorantreibt."

ITF-Chef David Haggerty sagt: "Diese Ankündigung läutet eine wichtige neue Allianz zwischen der ITF, Kosmos und der ATP ein, die die Bedeutung des Mannschaftswettbewerbs und die einzigartige Rolle des Davis Cups im Spitzentennis der Herren weiter stärkt."

Der Davis Cup stand in den vergangenen Jahren stark in der Kritik - im alten Format, weil die besten Spieler in vielen Jahren ferngeblieben waren aufgrund der vielen Wochenenden unterm Jahr mit Heim- und Auswärtspartien. Aber auch im neuen Format, das genau diese atmosphärischen Duelle hat vermissen lassen. Zuletzt hatte man diesbezüglich jedoch nachgebessert und zumindest die Quali-Spiele als Heim- oder Auswärtspartie ausgetragen.

Die Finalrunde in 2022 findet vom 24. bis 27. November in Malaga statt. Deutschland trifft hierbei im Viertelfinale auf Kanada.