ATP: Jetzt offiziell - Günter Bresnik neuer Chef-Coach von Gael Monfils

Günter Bresnik kümmert sich seit November um das Training von Gael Monfils.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.01.2021, 20:29 Uhr

© GEPA Pictures Günter Bresnik arbeitet bereits seit November mit Gael Monfils

Wer die Spielerprofile der ATP-Asse aufmerksam checkt, wird bei Gael Monfils neuerdings womöglich in der Rubrik „Coaches“ Interessantes finden: Dort steht neben Richard Ruckelshausen nämlich auch der Name von Günter Bresnik, langjähriger Coach von Dominic Thiem und anderen Weltklassespielern. Tatsächlich hat Bresnik mit Monfils in den vergangenen Woche die Vorbereitung bestritten, konnte den Trip nach Australien aber nicht antreten. Die Betreuung dort übernimmt Ruckelshausen, der auch gleich zum Kapitän der Franzosen beim ATP Cup bestellt wurde.

Auf Anregung von Bresnik, wie dieser vor wenigen Tagen gegenüber tennisnet.com bestätigte. Er trainiere mit Monfils bereits seit November, die Wahl von Ruckelshausen sei nahe gelegen, weil dieser schon in Dubai bei den Übungseinheiten dabei gewesen sei. Darüber hinaus selbst sehr gut Tennis spiele. Schon als Betreuer von Thiem hatte Bresnik ab und zu andere Coaches mit der Turnierbetreuung seines Schützlings betraut, etwa Joakim Nyström oder Galo Blanco.

Monfils bereitet sich derzeit auf seinen ersten Einsatz 2021 vor. Dieser wird also beim ATP Cup, dessen Beginn um einen Tag auf den 02. Februar verschoben wurde, über die Bühne gehen. Monfils wird das „Einser“-Einzel bestreiten, Benoit Paire an Position zwei einlaufen. Im Doppel sind die Franzosen mit Nicolas Mahut und Edouard Roger-Vasselin bestens aufgestellt. Monfils und Co. treffen in Gruppe C auf Österreich mit Spitzenspieler Dominic Thiem und die Italiener rund um Matteo Berrettini.