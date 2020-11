ATP: Julian Knowle stößt zum Team Krawietz und Mies

Österreichs Doppel-Veteran Julian Knowle wird das deutsche Team Andreas Mies und Kevin Krawietz als Coach mit zu den ATP Finals nach London begleiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.11.2020, 16:53 Uhr

© GEPA Pictures Julian Knowle kümmert sich ab sofort um das Doppel

Wie Knowle gegenüber tennisnet erklärten, hätten sich Krawietz und Mies und er während der French Open zu einer Probephase während der beiden Turniere in Köln verabredet. Nachdem die Deutschen aber in Roland Garros erneut extrem erfolgreich gespielt haben, verschob sich diese Probezeit auf das zweite Kölner Turnier und jenes in der Wiener Stadthalle. In Absprache mit Dennis Novak, mit dem Julian Knwole einen Trainer-Vertrag bis Ende 2020 hat.

Und so wird der Vorarlberger Kevin Krawietz und Andreas Mies also kommende Woche in London bei den ATP Finals betreuen. Was darüber hinaus passiert. stehe noch nicht fest, so Knowle. Es gäbe einige Anfragen für das kommende Jahr. Auch eine weitere Zusammenarbeit mit Dennis Novak sei keineswegs ausgeschlossen.