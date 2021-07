ATP: Keine Schweizer Siege in Gstaad, Altmaier in Umag weiter

Statt insgesamt drei Wild-Card-Spielern und einem Qualifikanten aus der Schweiz setzten sich beim Sandplatz-Event in Gstaad nur etablierte Spieler durch. Der Deutsche Daniel Altmaier steht in Umag im Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.07.2021, 22:00 Uhr

© Getty Images

Was passiert im Spitzentennis der Schweiz nach Roger Federer und Stan Wawrinka? Wollte man auf diese Frage beim ATP-World-Tour-250-Event in Gstaad Antworten suchen, fand man leider keine. Montag mussten bereits Wild-Card-Spieler Johan Nikles, Qualifikant Sandro Ehrat und Marc-Andrea Huesler die Segel streichen, wobei letztgenannter ganz knapp an einer Sensation vorbeischrammte. Der 25-Jährige aus Zürich brachte den an acht gereihten Spanier Feliciano Lopez an den Rand einer Niederlage, musste aber beim Stand von 4:6, 6:4 und 5:6 wegen einer Verletzung an den linken Fußzehen w.o. geben.

Dienstag zogen nun auch die beiden jungen Hoffnungsträger Leandro Riedi und Dominic Stephan Stricker den Kürzeren. Während der 19-jährige Riedi dem an fünf gesetzten Federico Delbonis (Argentinien) mit zweimal 3:6 den Vortritt lassen musste, bezog der 18-jährige Stricker eine 4:6,-4:6-Niederlage gegen den Franzosen Arthur Rinderknech. Aus der DACH-Region ist in den Schweizer Alpen somit nur noch der Österreicher Dennis Novak am Start. Dieser trifft im Achtelfinale auf den Norweger Casper Ruud, seines Zeichens letztwöchiger Turniersieger beim ebenfalls auf Sand ausgetragenem Event in Bastad.

Eine erfreuliche Meldung aus deutscher Sicht gibt aus dem kroatischen Umag zu vermelden. Daniel Altmaier, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, profitierte von einer Aufgabe seines französischen Kontrahenten Corentin Moutet beim Stand von 5:7, 6:1 und 0:0. Der Kempener bekommt es in der zweiten Runde mit dem Sieger der Partie Gianluca Mager (Italien) und Pedro Martinez (Spanien) zu tun.

