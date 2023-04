ATP: Klein aber oho - Statuen-Nachbildung an Rafael Nadal übergeben

Das Original ziert den Eingang des Stade Roland Garros, eine Nachbildung der Rafal-Nadal-Statue wurde nun feierlich an den 14-fachen French-Open-Sieger auf Mallorca übergeben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.04.2023, 06:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Rafael Nadal promotet in Brisbane seine Akademie auf Mallorca

Turnierdirektorin Amélie Mauresmo und der Präsident des französischen Tennisverbands Gilles Moretton machten sich höchstselbst auf nach Manacor, um eine Replik der Rafael-Nadal-Statue, die beim Engang des Pariser Tenniskomplexes thront, an die noch aktiv tätige spanische Tennis-Legende zu übergeben. Geschaffen wurde das Original 2021 vom spanischen Künstler Jordie Diez Fernandez - das über drei Meter hohe Werk zeigt den 22-fachen Grand-Slam-Sieger in einer höchstdynamischen Vorhand-Position direkt nach dem Schlag.

Die deutlich kleiner geratene Nachbildung wurde nach der gemeinsamen Enthüllung an das Museum der Rafael Nadal Academy übergeben und ist dort nun für alle Besucher der mallorquinischen Tennisstätte öffentlich zu bestaunen. Mauresmo und Moretton ließen sich auch die Gelegenheit nicht entgehen, die renommierte Akademie genauestens unter die Lupe zu nehmen und zu Mittag im "Roland Garros" getauften Clubrestaurant gemeinsam mit dem French-Open-Rekordsieger zu speisen.

Apropos Rekord: Nadal hat in dieser Saison die Chance das französische Sandplatz-Grand-Slam-Turnier zum 15. Mal als Sieger zu verlassen - eine mehr als beeindruckende Statistik für den ehemaligen Weltranglisten-Ersten. Allerdings kämpft der "Stier aus Manacor" bereits seit Beginn der Saison mit körperlichen Problemen. Eine Verletzung am Psoas () nahm den 36-Jährigen bei den Australian Open aus dem Rennen. Derweil bereitet sich der Spanier auf die europäische Sandplatz-Saison vor, Ob ein Start beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo möglich sein wird, ist noch ungewiss.