ATP: Knackt Casper Ruud bald als erster Norweger die Top 10?

Casper Ruud ist nicht nur im skandinavischen Königreich der Mann der Stunde und kratzt gehörig an den Top 10 des ATP-Rankings.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.08.2021, 21:40 Uhr

© Getty Images Casper Ruud steht schon auf Position 12 im ATP-Ranking

Zugegeben, es ist noch ein weiter Weg, aber mit dem lupenreinen Turniersieg-Hattrick (Bastad, Gstaad und Kitzbühel) avanciert der Norweger Casper Ruud nicht nur zum neuen Tennissuperstar im hohen Norden, sondern könnte in naher Zukunft auch Rafael Nadal als den unumstrittenen „King of Clay“ ablösen. Zudem ist es auch durchaus realistisch, dass der 22-Jährige bald der erste männliche Tennisprofi aus Norwegen sein könnte, der sich unter den besten zehn Spielern der Welt wiederfindet.

Mit dem Finalerfolg in Kitzbühel hat Ruud jedenfalls erneut zwei Ränge in der ATP-Rangliste gut machen können und liegt damit derzeit an der hervorragenden zwölften Position. Ein Comeback in den Top 30 feiert Aufschlagkanone John Isner mit seinem Turnier-Erfolg im US-amerikanischen Atlanta. Ein Plus von fünf Positionen hievt den 2,08-Meter-Mann punktgenau auf den 30. Platz. Einen enormen Sprung nach vorne macht Kitz-Finalist Pedro Martinez, der sich um 21 Positionen auf Rang 76 verbessert.

Ab Toronto wird wieder neu gerechnet

Eine interessante Information gibt es für alle Hobby-Statistiker bezüglich der Berechnung des ATP-Rankings zu vermelden: Ab dem nächste Woche stattfindenden Hartplatz-Turnier in Toronto verlieren alle Spieler wieder ganz normal ihre Punkte im Ein-Jahres-Rhythmus - wenngleich derzeit noch im Vergleich zum Jahr 2019. Beim Sandplatz-Turnier in Kitzbühel etwa, war das noch ein wenig anders, denn bei Turnieren, die auch 2020 ausgetragen werden konnten, wird das bessere Ergebnis aus den Jahren 2020 und 2021 gewertet.

