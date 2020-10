ATP Köln 2: Alexander Zverev auf kleinen Umwegen ins Viertelfinale

Alexander Zverev hat seine Siegesserie bei den ATP-Tour-250-Turnieren in Köln fortgesetzt. Der an Position eins gesetzte Deutsche bezwang John Millman aus Australien mit 6:0, 3:6 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2020, 20:07 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev hatte gegen John Millman einen kurzen Durchhänger

Von der Lanxess Arena in Köln als einem zweiten Wohnzimmer für Alexander Zverev zu sprechen, wäre wohl etwas übertrieben. Auch wenn die Produkte des Titelsponsors der beiden ATP-Tour-250-Turniere in Köln sehr einladend um den Center Court drapiert sind. Aber wohl fühlt sich die deutsche Nummer eins hier schon, zumal am Sonntag eine mehr als einjährige Durststrecke in Sachen Titelgewinne zu Ende ging.

Programmgemäß ist Zverev in Köln geblieben, hat sich am Mittwoch mit Bruder Mischa den Feinschliff für die erste Aufgabe im zweiten Event gegen John Millman geholt. Parallel hat Jan-Lennard Struff mit Félix Auger-Aliassime trainiert, auch die deutsche Nummer zwei konnte sich am Mittwoch durchsetzen. Zverev besiegte Millman mit 6:0, 3:6 und 6:3, Struff gewann gegen Marco Cecchinato mit 6:3 und 6:1 - allerdings seine Erstrunden-Partie.

Zverev gegen Millman in Paris über fünf Sätze

Vor der Begegnung in Köln hatten sich Zverev und Millman lediglich einmal auf der Tour gematcht. Diese Partie hatte es aber in sich: Alexander Zverev hatte die ersten beiden Sätze gewonnen, Millman kam zurück, musste sich erst nach fünf Durchgängen geschlagen geben. Kleine Parallelen dazu gab es auch am frühen Mittwochabend in Köln: Zverev machte den ersten Satz in weniger als 30 Minuten zu, lag im zweiten Akt sofort mit einem Break in Rückstand. Millman hielt seinen Vorsprung bis zum Satzausgleich.

In der Entscheidung sah es nach einer klaren Sache für den Favoriten aus, Zverev begann trotz Break-Führung dennoch noch einmal zu wackeln. So musste er im siebten Spiel drei Breakbälle abwehren, schaffte doch noch das 5:2. Nach einer Spielzeit von 115 Minuten fixierte der US-Open-Finalist seinen Einzug unter die letzten Acht. Dort trifft Zverev am Freitag auf den Franzosen Adrian Mannarino, gegen den er vor wenigen Wochen in Flushing Meadows gewonnen hatte.

Struff spielt schon am Donnerstag wieder, in der letzten Partie des Tages gegen Yoshihito Nishioka aus Japan. Ebenfalls im Einsatz wird Lokalmatador Oscar Otte gegen Diego Schwartzman sein. Otte hatte in Runde eins Dennis Novak aus Österreich keine Chance gelassen.

