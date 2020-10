ATP Köln: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der bett1HULKS Championship auf Jannik Sinner. Das Match gibt's ab 19 Uhr live im Stream auf bett1hulks.de sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 24.10.2020, 11:09 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev

Alexander Zverev gab sich im Anschluss an seinen umkämpften Dreisatzsieg über Adrian Mannarino als unerschrockener Fighter. Es müsse schon "ein gebrochenes Bein" sein, damit er aufgebe, so Zverev, der im ersten Satz auf die Hand gefallen und sich Schürfwunden zugezogen hatte.

6:4, 6:7 (5:7), 6:4 hieß es am Ende für den Hamburger, der auch die Unterstützung in Köln "unheimlich gemerkt" habe. Und nach seinem Finalsieg beim ersten Turnier in der Domstadt nach dem Double greifen will.

Das Problem könnte hier sein Halbfinalgegner werden. Jannik Sinner heißt der, und der Italiener war der Shootingstar 2019, mit Platz 46 im ATP-Ranking steht er so hoch wie nie. Und stellt mir gerade mal 19 Jahren auch den jüngsten Akteur unter den Top 50.

Sinner hatte zuletzt das Viertelfinale bei den French Open in Paris erreicht und dort das Kunststück fertiggebracht, sogar Rafael Nadal verhältnismäßig große Schwierigkeiten zu bereiten, vor allem der erste Satz war hart umkämpft. Ach ja: Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht hatte Sinner auch Zverev bezwungen, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3 hieß es am Ende und las sich damit beinahe knapper, als es das Match an sich gezeigt hatte. Sinner hatte das Spiel größtenteils dominiert und sehr offensiv geführt - fraglich, ob Zverev im Re-Match in Köln seinerseits seine Offensivbemühungen der letzten Spiele fortsetzen wird und fortsetzen kann.

Wann spielt Zverev?

Das Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner ist für 19 Uhr angesetzt, im Livestream seid ihr auf bett1hulks.de dabei sowie im Liveticker bei uns. Im Anschluss spielen Felix Auger-Aliassime und Diego Schwartzman den zweiten Finalisten aus. Bereits um 16 Uhr bestreiten Kevin Krawietz und Andreas Mies ihr Doppelhalbfinale gegen Marcus Daniell und Philipp Oswald.