DTB-Top-Talent Engel über Kitzbühel und Hagen nach New York?

Der 17-jährige Justin Engel hat beim ATP-Challenger-Turnier in San Marino das Viertelfinale erreicht. War das schon der entscheidende Schritt zum Grand-Slam-Debüt in New York? Spätestens bei den Generali Open in Kitzbühel könnte der Nürnberger letzte Zweifel beseitigen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.07.2025, 14:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf DTB-Top-Talent Justin Engel möchte in der Qualifikation von New York sein Debüt auf Grand-Slam-Ebene geben.

Eine interessante Aufgabe wartete auf Justin Engel in der Auftakt-Runde beim ATP-125er-Challenger-Turnier in San Marino. Als weltbester Junior im ATP-Ranking, dessen Fokus nicht auf der ITF-Jugendweltrangliste lag, traf er dort auf den Spanier Daniel Rincon und besiegte den US-Open-Juniorensieger von 2021 in zwei Sätzen. Im Achtelfinale demonstrierte der Teenager gegen den an Nr. 4 gesetzten Franzosen Kyrian Jacquet seine Kämpferqualitäten und drehte die Partie nach verlorenem ersten Durchgang noch zu seinen Gunsten. Im Viertelfinale sieht er sich dem an Nr. 5 gesetzten Kroaten Dino Prizmic gegenüber, der in den vergangenen Wochen die Challenger-Titel in Zagreb und Bratislava einfahren konnte und 16 seiner 17 letzten Partien für sich entscheiden konnte. Zudem konnte der 19-jährige Prizmic 2023 auch den Junioren-Titel in Roland Garros erringen.

Im aktuellen Live-Ranking wird DTB-Youngster Engel damit auf Position 204 aufgeführt, was schon nach der fixen Teilnahme bei der Qualifikation für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres aussieht. Zu berücksichtigen gibt es jedoch noch, dass Engel im Vorjahr das ITF-Turnier in Uslar gewinnen konnte und die 15 Punkte genau zum Cut für die Quali in New York noch rausfallen. Dies würde ohne weiteren Sieg einen Rückfall auf einen Platz um 225 bedeuten, der aber immer noch knapp für die Teilnahme in New York reichen könnte.

Wie man den ehrgeizigen Teenager kennt, möchte der Schützling von Ex-Profi Philipp Kohlschreiber die letzten Zweifel sportlich auf dem Court beseitigen. Neben weiteren möglichen Siegen in San Marino erhält der fünffache ITF-Titelträger bei den Generali Open in Kitzbühel noch eine Chance auf ganz großer Bühne, um per Wildcard weitere Weltranglistenpunkte einzustreichen. Auch die deutschen Tennisfans haben vor dem letzten Major der Saison noch die Gelegenheit, den deutschen Senkrechtstarter zu begutachten, der auf der Meldeliste für das ATP-Challenger-Turnier in Hagen steht. Allerdings zählen die erzielten Punkte vom Turnier in Nordrhein-Westfalen nicht mehr für die Wertung bzgl. New York.

Hier das Einzel-Tableau aus San Marino