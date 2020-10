ATP Köln live: Alexander Zverev vs. Lloyd Harris im Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ersten von zwei ATP-Tour-250-Turnieren in Köln auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Das Match gibt es ab 14 Uhr im Livestream bei tennistv.com und bett1.de und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2020, 09:38 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Köln auf Lloyd Harris

Zverev hielt sich am Donnerstag bei seiner Einzel-Premiere in Köln nicht lange mit Fernando Verdasco auf, gewann in überzeugender Manier mit 6:4 und 6:1. Lloyd Harris, der über die Qualifikation in das Hauptfeld von Köln gekommen war, hatte da mit Steve Johnson schon mehr zu tun, gewann schließlich zweimal im Tiebreak.

Zverev und Harris haben noch nie gegeneinander gespielt, der Deutsche geht allerdings als klarer Favorit in die Partie mit dem Südafrikaner.

Zverev vs. Harris - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Lloyd Harris gibt es ab 14 Uhr im Livestream bei tennistv.com und bett1.de.