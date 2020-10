ATP Köln: Oscar Otte schlägt überraschend Jan-Lennard Struff

Große Überraschung in der ersten Runde des ATP-250-Events von Köln. Der als Nummer sieben ins Turnier gegangene Jan-Lennard Struff musste sich dem Qualifikanten Oscar Otte in zwei Sätzen geschlagen geben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 12.10.2020, 15:31 Uhr

Oscar Otte steht beim ATP-Event von Köln überraschend in Runde zwei

Nach den French Open ist vor dem ATP-Event in Köln. Während sich das Gros der Topstars eine Pause gönnt, sind unter anderem Alexander Zverev (Start beim Heimturnier in Köln) und Daniil Medvedev (Start beim Heimturnier in St. Petersburg) in der heutigen Woche im Einsatz. Beim kurzfristig in den ATP-Kalender gerückten Turnier von Köln gibt es bereits im ersten Match des Tages eine Überraschung zu vermelden: Jan-Lennard Struff musste nämlich bereits früh die Segel streichen.

Der Warsteiner bekam es in der ersten Runde mit seinem Landsmann Oscar Otte, der sich erfolgreich durch die Qualifikation gespielt hatte, zu tun. Nachdem sich Otte den ersten Satz hauchdünn mit 6:4 sichern konnte, riss der Faden beim Weltranglisten-32. Struff musste Durchgang zwei mit 3:6 verloren geben - Otte stand nach exakt einer Stunde und 18 Minuten als der Sieger fest.

Zverev in Köln topgesetzt

Am heutigen Montag steigen außerdem noch Dennis Novak, Hubert Hurkacz und Filip Krajinovic ins Turniergeschehen ein. Alexander Zverev ist beim ATP-Event von Köln topgesetzt, auf der Zwei findet sich der Spanier Roberto Bautista Agut.

