ATP Los Cabos: Tsitsipas biegt Jarry, auch Koepfer im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas ist mit einem hart erkämpften Drei-Satz-Erfolg gegen Nicolas Jarry in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Los Cabos eingezogen. Dort steht auch Dominik Koepfer.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2023, 10:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas jubelt in Los Cabos

Diesnmal ging es Stefanos Tsitsipas nicht so leicht von der Hand wie zum Auftakt in Los Cabos gegen John Isner. Aber am Ende stand dann doch ein 6:7 (6), 7:6 (4) und 6:2 nach einer Spielzeit von knapp drei Stunden gegen Nicolas Jarry. Damit steht Tsitsipas bei seinem ersten Antreten in Los Cabos in der Vorschlussrunde, wo er entweder auf Borna Coric oder Ilya Ivashka trifft.

Das zweite Halbfinale steht bereits fest. Und es wird eines mit deutscher Beteiligung werden: Denn Dominik Koepfer setzte sich gegen Aleksandar Kovacevic mit 6:4 und 7:5 durch und bekommt es nun mit Alex de Minaur zu tun, der gegen Tommy Paul mit 6:4, 3:6 und 6:3 erfolgreich blieb.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos