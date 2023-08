ATP Los Cabos: Tsitsipas im Finale gegen Mexiko-Spezialist de Minaur

Kann Alex de Minaur nach Acapulco auch in Los Cabos gewinnen? Oder holt Stefanos Tsitsipas endlich seinen zehnten Tour-Titel?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.08.2023, 10:00 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Stefanos Tsitsipas braucht noch einen Sieg für seinen zehnten Titel auf der ATP-Tour

Wenn Alex de Minaur in dieser Saison in Mexiko aufschlägt, dann passieren in der Regel nur positive Dinge. In Acapulco hat der Australier vor ein paar Monaten bereits den Titel geholt, in Los Cabos steht de Minaur nun kurz davor, Denn nach dem 6:2, 6:7 (5) und 6:1 gegen Dominik Koepfer steht nur noch Stefanos Tsitsipas zwischen de Minaur und dessen achten Championat auf der ATP-Tour.

Der griechische Turnierfavorit zeigt sich in Los Cabos allerdings von seiner besten Seite. Nach dem mühelosen Auftakterfolg gegen John Isner musste Tsitsipas gegen Nicolas Jarry zwar an seine Grenzen gehen, das 6:3 und 6:2 gegen Borna Coric im Halbfinale am späten Freitag war aber ein Ausrufezeichen. Zumal Coric schon öfter mal zum Stolperstein für Tsitsipas wurde. Wie etwa im Endspiel von Cincinnati im vergangenen Jahr.

Tsitsipas´ letzter Titelgewinn ist auch schon eine geraume Zeit her. Den gab es nämlich vor mehr als einem Jahr auf Mallorca auf Rasen. Sollte Tsitsipas in los Cabos tatsächlich den Siegerpokal hochhalten, dann wäre es sein zehntes Championat auf der ATP-Tour.

Hier das Einzel-Tableau in Los Cabos