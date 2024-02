ATP Los Cabos: Zverev, Ruud, Tsitsipas im Gleichschritt ins Halbfinale

Alexander Zverev, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas haben beim ATP-Tour-250-Turnier in Los Cabos das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 13:13 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist weiterhin gut drauf

Das größte Drama am Viertelfinaltag in Los Cabos hat noch Jordan Thompson geliefert: Der Australier lag gegen Alex Michelsen schon mit 0:6 und 1:4 zurück, schaffte dann nicht nur im zweiten, sondern auch im dritten Satz nach 3:5 ein Comeback und gewann nach Abwehr von zwei Matchbällen noch mit 0:6, 7:6 (1) und 7:5. Bei weitem nicht so spnnend machte es Turnierfavorit Alexander Zverev, der zum Auftakt schon in überzeugender Manier gegen Yoshihito Nishioka gewonnen hatte. Zverev ließ von Beginn seines Matches gegen Thanasi Kokkinakis an keine Zweifel daran, dass er den Center Court in Los Cabos als Sieger verlassen würde, gewann mit 6:3 und 6:4.

Nachdem er Durchgang eins mit einem frühen Break recht eindeutig dominiert hatte, musste Zverev beim Stand von 1:2 im zweiten Satz mehrere Breakchancen von Kokkinakis abwehren. Nahm dem Australier aber umgehend dessen Aufschlag ab. Kokkinakis verpasste die Chance auf ein sofortiges Comeback - zu jenem Zeitpunkt hatte er keinen seiner zehn Breakbälle nutzen können. Zwei weitere bekam er im allerletzten Spiel, bevor Alexander Zverev seinen dritten Matchball mit einem Smash ins Ziel brachte.

Zverev und Thompson treffen also im Halbfinale aufeinander, die Bilanz zwischen den beiden ist ausgeglichen. 2017 in Washington gewann Zverev knapp, im vergangenen Herbst in Tokio konnte sich Thompson mit 6:3 und 6:4 durchsetzen. Die deutsche Nummer eins wird jedenfalls gewarnt sein: Denn Thompson hat ja auch schon zu Beginn des Jahres ein bemerkenswertes Comeback hingelegt, als er in Brisbane gegen Rafael Nadal nach Abwehr von zwei Matchbällen noch gewinnen konnte.

Ruud nun gegen Titelverteidiger Tsitsipas

In der unteren Tableau-Hälfte werden sich Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas zu einem Leistungsaustausch treffen. Titelveteidiger Tsitsipas musste sich gegen Aleksander Kovacevic vor allem im ersten Satz strecken, zog schließlich mit 7:6 (1) und 6:3 in die Vorschlussrunde ein.

Casper Ruud wiederum hatte mit Nuno Borges beim 6:3 und 6:2 überhaupt keine Probleme. Borges hatte zuletzt bei den Australian Open für Furore gesorgt, vor allem mit seinem Erfolg gegen Grigor Dimitrov. Die Bilanz zwischen Ruud und Tsitsipas ist nach zwei Begegnungen übrigens ausgeglichen.

