ATP Lyon: Gael Monfils: "Alles ist kompliziert, alles ist schwer"

Gael Monfils hat in Lyon nach seinem ersten Einzelsieg seit über 15 Monaten gleich den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Ein Rückschlag, der dem Franzosen äußerst ungelegen kommt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.05.2021, 08:08 Uhr

Gael Monfils ist einer jener Herren, dem die COVID-19-bedingte Unterbrechung der ATP-Tour wohl am ungelegensten kam. Der Franzose, der vor dem weltweiten Ausbruch der SarS-CoV-02-Pandemie als einer der formstärksten Spieler der Tour galt und in Dubai nahezu dem Weltranglistenersten, Novak Djokovic, die erste Niederlage des Kalenderjahr zugefügt hätte, ist seit der Wiederaufnahme jedenfalls nie richtig in Fahrt gekommen.

Das zeigt die Bilanz des Weltranglisten-14. eindrucksvoll: Seit eben jenem ATP-Event von Dubai ist dem Franzosen kein Einzelsieg mehr geglückt. Im Kalenderjahr 2021 setzte es für den Franosen in sieben Auftritten sieben Niederlagen. Bis zum Heimturnier in Lyon. Am gestrigen Mittwoch gelang "La Monf" gegen Thiago Seyboth Wild der erste Einzelsieg der Saison - ein Lebenszeichen des Tennis-Artisten.

Monfils enttäuscht

Ein Lebenszeichen, das nun jedoch gleich wieder von einem Rückschlag abgelöst werden sollte. Der Weltranglisten-14. musste nämlich direkte bei seinem zweiten Auftritt in Lyon die nächste Niederlage einstecken, in einem engen Match unterlag Monfils dem Japaner Yoshihito Nishioka. Dementsprechend enttäuscht reagierte der Franzose nach seiner Niederlage: "Ich habe kein Selbstvertrauen, also ist alles kompliziert, alles ist schwer. Es ist nicht glatt."

"Ehrlich gesagt, ist alles schwer. Ich bin enttäuscht. Ich verliere mit 7:6 im dritten Satz, so dass ich es sogar schaffe, ein bisschen mehr durchzuhalten. Ich muss einen Rhythmus finden, dass ich Matches, Matches, Matches spiele. Wir müssen weiter daran glauben", so Monfils weiter, für den es nun mit äußerst geringem Selbstvertrauen in die French Open geht. Ein Turnier, das für "La Monf" auch neben dem Heimcharakter ein äußerst bedeutsames darstellt.