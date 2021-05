ATP Lyon live: Jannik Sinner vs. Aslan Karatsev im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des ATP-250-Events von Lyon kommt es zwischen Jannik Sinner und Aslan Karatsev zu einem mit Spannung erwarteten Duell. Die Partie wurde wegen Regens auf Mittwoch verschoben - ab ca. 12 Uhr seid live in unserem Match-Tracker dabei!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.05.2021, 19:56 Uhr

© Getty Images In der ersten Runde von Lyon treffen Jannik Sinner und Aslan Karatsev aufeinander

Jannik Sinner und Aslan Karastev zählen wohl zu den beiden größten Entdeckungen dieser Saison. Beim ATP-250-Turnier in Lyon kommt es nun bereits in der ersten Runde zum Aufeinandertreffen des Südtirolers und des Russen. Das bislang einzige Duell entschied Karatsev heuer im Viertelfinale von Dubai in drei Sätzen für sich.

Sinner vs. Karastev - wo es einen Livestream gibt

Die Begegnung zwischen Jannik Sinner und Aslan Karastev fiel am Dienstag dem Regen zum Opfer und wird am Mittwoch ab ca. 12 Uhr nachgeholt. Den Livestream gibt's bei TennisTV, in unserem Match-Tracker seid ihr ebenso dabei!

