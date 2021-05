ATP Lyon: Stefanos Tsitsipas nach Sieg gegen Lorenzo Musetti im Finale

Stefanos Tsitsipas hat auch das zweite Halbfinal-Duell 2021 mit Lorenzo Musetti für sich entscheiden. Der Grieche siegte beim ATP-Tour-250-Turnier in Lyon in drei Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2021, 17:28 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas war am Ende nicht zu bremsen

Es war variantenreiches, bildschönes Tennis, das die 500 Zuschauer in Lyon beim Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Musetti zu sehen bekamen. Einhändige Rückhandvariationen mit Slice und Spin, formidable Netzattacken - und natürlich Stoppbälle, wann immer sich eine Gelegenheit ergab. Und bis zur Mitte des zweiten Satzes sah es auch danach aus, als ob Musetti sich für die in Acapulco erlittene Niederlage revanchieren könnte. Am Ende stand aber ein 4:6, 6:3 und 6:0 für den favorisierten Tsitsipas, der am Sonntag gegen Cameron Norrie, der Karen Khachanov mit 6:1 und 6:1 besiegte, um seinen dritten Titel des Jahres spielt.

In seinen ersten beiden Partien in Lyon hatte Tsitsipas zunächst gegen Tommy Paul, danach gegen Yoshihito Nishioka keinen einzigen Breakball zugelassen. Musetti erwies sich da als besserer Rückschläger, brachte den Champion von Monte Carlo immer wieder in Bedrängnis. Nachdem Musetti im zweiten Akt aber das Rebreak zum 3:4 geschafft hatte, machte Tsitsipas ersnt. Und ließ seinem Gegner kein einziges Spiel mehr.

Davor hatten sich Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut für das Doppel-Finale qualifiziert. Die beiden Franzosen treffen dort auf Tim Pütz und seinen monegassischen Partner Hugo Nys.

