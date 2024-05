ATP Madrid: Im Doppel kracht es gleich ordentlich

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid hat der Doppel-Wettbewerb erst spät begonnen. Dafür gleich mit zwei faustdicken Überraschungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 08:16 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda hat im Doppel in Madrid für eine Überraschung gesorgt

Nein, man muss nicht zwingend das neue Format, wonach es etwa im ersten Satz keine Wechselpausen gibt, dafür veranwtowrtlich machen, dass in Madrid im Doppel gleich in Runde eins ein paar gröbere Überraschungen passiert sind. Aber nachdem der Fokus schon auf dem Kompaktformat liegt - gespielt wird von Dienstag bis Samstag - hat Tag eins in der Caja Magica zumndest Aufmerksamkeit erregt.

Angefangen hat es mit Benjamin Hassan und Abdullah Shelbayh. Die beiden sind über das für Einzelspieler vorbehaltene Kontingent in das 32er-Raster gerutscht. Und nehmen dann gleich zum Auftakt das an Position vier gesetzte Duo Austin Krajicek und Ivan Dodig aus dem Wettbewerb. Mit Jamie Murray und Michael Venus warten nun gleich die nächsten Paarlauf -Experten auf Hassan/Shelbayh.

Korda und Thompson überraschen

Noch größer geriet das Staunen ein paar Stunden später. Da nämlich musste sich das Einser-Paar, Rohan Bopanna und Matthew Ebden, dem zusammen gewürfelten Doppel Sebastian Korda und Jordan Thompson mit 6:7 (4) und 5:7 geschlagen geben. In die Kategorie "unerwartet" fällt auch der Erfolg von Aslan Karatsev und Zhizhen Zhang gegen Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin, letztere in Madrid an Position fünf gesetzt.

Wie weit die Beine die Einzelspieler wirklich tragen, wird sich zeigen. Denn die Spezialisten strecken ja nicht einfach so die Waffen. Kevin Krawietz und Tim Pütz etwa sind in die zweite Runde gerauscht, mit 6:2 und 6:2 gegen Robin Haase und Fabrice Martin (zugegeben: auch das aktuell reine Doppelspieler). Die Monte-Carlo-Champions Sander Gille und Joran Vliegen haben sich der Gebrüder Tsitsipas entledigt - und bitten jetzt zum Gipfeltreffen mit dem Nummer-Zwei-Paar: Marcel Granollers und Horacio Zeballos. Das schreit nach "echtem" Doppel.

