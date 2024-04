ATP Madrid Open: Daniel Altmaier gewinnt Auftakt-Match

Daniel Altmaier gewinnt in zwei Sätzen sein Erst-Runden-Match. Neben Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff ist Altmaier der dritte Deutsche, der in der zweiten Runde des ATP-1000-Masters in Madrid steht.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 24.04.2024, 15:42 Uhr

Daniel Altmaier sicherte sich mit einem 6:1 und 7:5-Sieg sein Ticket in die zweite Runde. Der 25-jährige Deutsche traf in seinem Auftaktmatch auf den spanischen Youngster Martin Landaluce. Landaluce steigerte sich im zweiten Satz und Altmaier ließ einige Breakchancen liegen. Letzendlich sicherte sich der auf Rang 61 platzierte Deutsche den Sieg. In der zweiten Runde trifft Altamier auf den an 31 gesetzten Franzosen Arthur Fils.

Zverev, Hanfmann und Struff müssen noch warten

Die deutschen Spieler sind dieses Jahr bei dem Masters-Turnier zahlreich vertreten. Altmaier machte heute Mittag den Anfang und Benjamin Hassan darf heute Nachmittag ran. Yannick Hanfmann trifft morgen auf den ungesetzten Jakub Mensik und Dominik Koepfer begrüßt den 31-jährigen Spanier Carballes Baena. Der BMW-Open-Gewinner Jan-Lennard Struff darf erst am Freitag aufschlagen, genauso wie der an vier gesetzte Alexander Zverev.

Hier das Einzel-Tableau der Herren