ATP Mallorca Championships: Das war´s noch nicht für Feli Lopez - nach Sieg gegen Purcell im Achtelfinale!

Feliciano Lopez hat sein Karriere-Ende um mindestens einen Tag nach hinten verschoben. Der Spanier zog nach einem 6:3 und 7:5 gegen Max Purcell in das Achtelfinale der Mallorca Championships ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2023, 19:29 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Feliciano Lopez feiert seinen Sieg gegen Max Purcell

Auf Rasen ist Feliciano Lopez auch im gesegneten Alter von 41 Jahren noch eine kleine Macht: Der spanische Routinier gewann zum Auftakt der Mallorca Championships gegen Max Purcell mit 6:3 und 7:5 und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft Lopez, der nach diesem Turnier seine Karriere beenden wird, auf den nächsten Australier: Jordan Thompson nämlich, der sich bereits gestern gegen Richard Gasquet in zwei Sätzen behauptet hatte.

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Rafael Nadal, Ehefrau Xisca und Turnierdirektor Toni Nadal

Im Publikum im Mallorca Country Club fand sich übrigens ein sehr prominentes Gesicht: Rafael Nadal ahhte sich in die Box von Lopez gesetzt und feierte den Sieg seines alten Weggefährten.

Im Doppel war Lopez, der seit ein paar Jahren auch als Turnierdirektor beim Combined Event in Madrid wirkt, zum Auftakt an der Seite von Stefanos Tsitsipas verloren. Titelverteidiger Tsitsipas steigt morgen gegen Yannick Hanfmann in das ATP-Tour-250-Event ein.

Ein Einzel-Viertelfinale steht übrigens schon fest. Und es wird eine rein französische Angelegenheit zwischen Adrian Mannarino und Corentin Moutet, zwei Linkshändern.

Hier das Einzel-Tableau der Mallorca Championships