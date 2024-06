ATP Mallorca: Ofner mit Sieg über Jubb im Endspiel gegen Tabilo

Mit einer durchgängig konzentrierten Leistung besiegte der Steirer Sebastian Ofner im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Mallorca auf Rasen den Briten Paul Jubb in zwei Sätzen und steht damit erstmals im Endspiel eines ATP-Turniers, wo er auf den Chilenen Alejandro Tabilo treffen wird.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2024, 20:02 Uhr

© Getty Images Beim ATP-Turnier in Mallorca steht Sebastian Ofner erstmals im Endspiel eines ATP-Turniers.

Nachdem beide Spieler in ihrem ersten Aufeinandertreffen auf der Tour ihr erstes Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt gestalten konnten, erspielte sich Ofner im dritten Game zwei laufende Break-Chancen und verwertete gleich die erste. Im weiteren Satzverlauf musste der Steirer bei eigenem Aufschlag nur einmal über Einstand gehen, ehe er bei 5:4, erneut ohne einen Punkt abzugeben, mit einem Aufschlag-Winner den Satzgewinn fixierte.

Auch im zweiten Akt erspielte sich der 28-jährige Ofner im dritten Spiel eine Möglichkeit zum Break, konnte diese aber nicht nutzen. Seinerseits musste die österreichische Nr. 1 beim Stand von 4:5 einen Satzball abwehren, was ihm mit einem Ass zum richtigen Moment gelang, um den zwischenzeitlichen Ausgleich herzustellen. Im anschließend umkämpften Aufschlagspiel von Jubb servierte ihm sein Gegner per Doppelfehler die Break-Chance, die Ofner mit einer Vorhand aus dem Lauf verwerten konnte. Im letzten Aufschlagspiel musste der österreichischen Davis-Cup-Spieler noch einmal über Einstand gehen, besiegelte aber mit einem Ass den 6:4, 7:5-Sieg nach 82 Minuten.

Damit schaffte der Weltranglisten-54. bei seiner vierten Halbfinal-Teilnahme auf der ATP-Tour erstmals den Einzug ins Endspiel.

Tabilo ringt Monfils nieder

Nach seinem Auftaktsieg gegen Dominic Thiem hat der 37-jährige Gael Monfils die Chance auf ein weiteres Aufeinandertreffen im Turnier mit einem österreichischen Spieler verpasst. Der an Nr. 7 gesetzte Franzose startete in seiner Halbfinal-Begegnung gegen den an Position 4 geführten Alejandro Tabilo mit Rasen-Tennis vom Feinsten und sicherte sich nach einer schnellen 4:0-Führung den ersten Durchgang. Im zweiten Akt drehte sich das Bild komplett, in dem der Chilene seine Überlegenheit mit dem glatten Satzausgleich demonstrierte. Komplett auf Augenhöhe dann der finale Durchgang, der seine Entscheidung im Tiebreak fand. Dort wechselte das Momentum mehrfach, ehe sich der 27-jährige Tabilo nach knapp zwei Stunden final mit 2:6, 6:2, 7:6 (3) durchsetzen konnte. Nach seinem Titel in Auckland im Frühjahr strebt der Weltranglisten-24., der im kanadischen Toronto geboren ist, seinen zweiten ATP-Titel an.

