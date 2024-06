ATP Mallorca: Sebastian Ofner mit drei Sätzen ins Halbfinale

Sebastian Ofners Siegesserie bei dem ATP-Tour-250-Turnier auf Mallorca geht weiter. Der Steirer besiegte Alex Michelsen in drei spannenden Sätzen mit 3:6, 7:5 und 6:3 und steht somit in seinem ersten ATP-Tour Halbfinale eines Grasscourt Turniers.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 27.06.2024, 19:11 Uhr

Sebastian Ofner im Mallorca Country Club

Keine leichten Bedingungen für Sebastian Ofner im Viertelfinale von Mallorca. Doch kämpfte der ungesetzte Steirer erfolgreich gegen den Wind und seinen Gegner Alex Michelsen an und besiegte den US-Amerikaner letztendlich in drei Sätzen. Zu Beginn des Matches gelang dem 19-jährigen Michelsen zügig das erste Break, sodass Ofner früh 1:4 hinten lag und bereits nach 28 Minuten den ersten Satz abgeben musste. Im zweiten Satz schlug Ofner eine andere Strategie ein.

Der Steirer sicherte sich mit viel Risiko und abgewehrten Breakbällen das 6:5 des zweiten Satzes und nahm Michelsen zum Satzgewinn den eigenen Aufschlag ab. Im dritten Satz war Ofner klar der bessere Spieler und der junge US-Amerikaner verhalf dem Österreicher noch mit drei Doppelfehler zum entscheidenden Break des dritten Satzes. Somit steht “Ofi” bei seinem Debut des mallorquinischen Turniers nach knapp zwei Stunden im Halbfinale und zieht außerdem in sein zweites Semifinale des Kalenderjahres 2024 ein. Der nächste Gegner des österreichischen Spitzenspielers wird entweder der an Eins gesetzte Ben Shelton oder der Qualifikant Paul Jubb sein.

Monfils in drei Sätzen weiter

Auch der an sechs gesetzte Showman Gael Monfils hat es in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turnier geschafft. Der ehrfahrende Franzose besiegte den Spanier Roberto Bautista Agut in drei Sätzen mit 6:3, 4:6 und 6:4. Der 37-jährige Monfils trifft im Achtelfinale auf den an vier gesetzten Alejandro Tabilo.

Hier das Einzel-Tableau der Herren