Mallorca Championships: Zauberer Moutet gegen Griekspoor um ersten Titel

Felix Auger-Aliassime hat am Freitag den Finaleinzug bei den Mallorca Championships 2025 verpasst. Der Kanadier unterlag beim ATP 250er-Event Tallon Griekspoor 4:6, 4:6. Dort fordert den Niederländer Corentin Moutet, der Alex Michelsen bezwingen konnte.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 21:02 Uhr

© Mallorca Championships Corentin Moutet spielt morgen um den Titel bei den Mallorca Championships

Auch das zweite Halbfinale der Rasensaison 2025 endete für Felix Auger-Aliassime mit einer Enttäuschung. Gegen den Niederländer Tallon Griekspoor unterlag der 27. der ATP-Weltrangliste in zwei Sätzen. Und dabei fehlte dem Kanadier am Freitagnachmittag auch ein wenig das Spielglück. In jedem Aufschlagspiel des ersten Durchgang hatte Auger-Aliassime Breakchancen, konnte den entscheidenden Punkt jedoch nicht verwerten. Gegner Griekspoor zeigte sich konsequenter und nutzte mit der ersten Schwächephase seine Chance zum 5:4.

Auch im zweiten Durchgang gelang Tallon Griekspoor als erster Spieler das Break, dass der 28-Jährige anschließend bis zum Matchgewinn nicht mehr aus der Hand geben sollte. Nach 1:31 beendete Griekspoor das Match und spielt damit am Samstag um den Titel bei den Mallorca Championships.

Moutet spielt um seinen ersten Titel

Gegner im Finale auf der Baleareninsel ist Corentin Moutet, der sich anschließend gegen Alex Michelsen 6:4, 7:6(3) durchsetzen konnte. Beide Spieler starteten schwach ins Match. Moutet, erstmals in einem Rasen-Halbfinale vertreten, konnte auch im dritten Aufschlagspiel das Break erspielen und nutzte den Vorsprung für die Satzführung. Im zweiten Satz entschied dann der Tiebreak zu Gunsten von Moutet, der nach 1:55 den Finaleinzug bejubeln konnte.

Für Tallon Griekspoor würde ein Erfolg am Samstag den dritten Titel auf der ATP Tour bedeuten. Corentin Moutet kann seinen ersten Triumph auf der ATP Tour feiern. Den ersten Versuch im Endspiel des Events in Doha ging vor fünf Jahren gegen Andrey Rublev verloren.

