Mallorca Championships: Moutet erreicht erstes Rasen-Halbfinale, Michelsen schlägt Bautista Agut

Corentin Moutet steht bei den Mallorca Championships 2025 zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines Rasen-Turniers. In diesem bekommt es der Franzose mit Alex Michelsen zu tun.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2025, 20:04 Uhr

© Mallorca Championships / Sascha Feuster Corentin Moutet bezwang Learner Tien in zwei Sätzen

Als Rasen-Spezialist war Corentin Moutet bis dato wahrlich nicht bekannt, bei den Mallorca Championships 2025 hat der 26-Jährige nun aber zum ersten Mal in seiner Laufbahn ein Halbfinale auf dem Grün erreicht. Der Franzose setzte sich am Donnerstag gegen Learner Tien, der im Achtelfinale den topgesetzten Ben Shelton besiegt hatte, mit 6:2 und 7:5 durch.

In der Vorschlussrunde bekommt es Moutet in Alex Michelsen erneut mit einem US-Amerikaner zu tun. Der 20-Jährige siegte im letzten Match des Tages gegen Roberto Bautista Agut, der 2019 im Halbfinale von Wimbledon stand, mit 6:4 und 7:6 (4).

In der unteren Hälfte werden sich am Freitag Felix Auger-Aliassime und Tallon Griekspoor einen Platz im Finale ausspielen. Der Kanadier und der Niederländer waren in den ersten beiden Partien des Tages siegreich geblieben.

Hier das Einzel-Tableau in Mallorca