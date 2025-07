Mallorca Championships enden mit Besucherrekord und starkem Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Die Mallorca Championships presented by ecotrans Group in Santa Ponça haben eine Woche lang Weltklasse-Tennis vor vielen Fans und Promis geboten. Zudem hat das ATP-Turnier seinen ökologischen Vorbildcharakter untermauert!

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 23:46 Uhr

Die von der ecotrans Group präsentierten Mallorca Championships 2025 waren ein voller Erfolg. Insgesamt 26.994 Zuschauer besuchten das acht Tage lang dauernde ATP-Rasenturnier im Mallorca Country Club. Der Finaltag mit den Entscheidungen in Einzel und Doppel war komplett ausverkauft – ein weiterer Beweis dafür, dass das Turnier zu den führenden Rasenevents der ATP-Tour zählt.

„Wir freuen uns über erneut sehr erfolgreiche Mallorca Championships“, sagte Edwin Weindorfer, CEO der veranstaltenden e|motion group. „Wir haben nicht nur außergewöhnliches Tennis erlebt, sondern auch unser Engagement für Nachhaltigkeit, die lokale Gemeinschaft und die weltweite Sichtbarkeit Mallorcas als erstklassige Sportdestination bekräftigt – das Turnier wurde in 100 Ländern übertragen. Wieder einmal hat die Insel bewiesen, dass sie hochkarätige Events mit Herz ausrichten kann.“

Sportlich auf höchstem Niveau

Im Einzel-Wettbewerb triumphierte der Niederländer Tallon Griekspoor, der das Endspiel gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 7:6 (3) für sich entschied. Dass Griekspoor ein verdienter Sieger ist, beweist auch die Tatsache, dass er im gesamten Turnier keinen einzigen Satz abgeben musste. Im Doppel setzten sich der Mexikaner Santiago González und der US-Amerikaner Austin Krajicek gegen die indisch-amerikanische Paarung Yuki Bhambri und Robert Galloway in einem spannenden Final-Match mit 6:1, 1:6 und 15:13 im Match-Tiebreak durch.

Mehr als nur Tennis: Eine Woche mit Sinn und Verantwortung

Die Ausgabe 2025 überzeugte nicht nur sportlich, sondern auch durch ihr starkes soziales und ökologisches Engagement. Im Rahmen seines anhaltenden Einsatzes für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung setzte das Turnier zum dritten Mal in Folge auf eine plastikfreie Ausrichtung. Über das Gelände verteilt standen kostenlose Wasser-Nachfüllstationen bereit – Einwegplastikflaschen wurden somit erneut gänzlich vermieden.

In Zusammenarbeit mit der lokalen Umweltschutzorganisation Protemar wurden zwei groß angelegte Reinigungsaktionen durchgeführt: Eine im Torrente de Santa Ponça, bei der über 200 Kilogramm Müll gesammelt wurden, und eine weitere am World Oceans Day, bei der fast eine Tonne Abfall an Strand und Meeresboden in der Nähe von Marineland, Costa d’en Blanes entfernt wurden.

Auch die Förderung der lokalen Wirtschaft stand im Fokus: 70 Prozent der beauftragten Unternehmen stammten aus Mallorca – ein starkes Bekenntnis zu regionaler Wertschöpfung und nachhaltigem Wirtschaften. Die Initiative wurde öffentlich von der Balearischen Landesregierung, dem Inselrat Mallorcas und der Gemeinde Calvià unterstützt.

Ein Tennis-Turnier für alle

Mehr als 200 Gratistickets wurden an lokale Sozial-Organisationen wie AMADIP-ESMENT, ASDICA und Projecte Jove verteilt – ein klares Zeichen für das wichtige Thema Inklusion. Gleichzeitig organisierte das Rote Kreuz (Cruz Roja) eine Informationskampagne in der Fan-Zone zur Bekämpfung von Altersisolation – im Rahmen der Initiative Match für die Solidarität.

Charity Partners Night: Sport für den guten Zweck

Ein weiteres Highlight war die Charity Partners Night, eine besondere Benefizveranstaltung zugunsten von ClientEarth, einer gemeinnützigen Organisation mit Fokus auf Umweltschutz. Bei einer Live-Auktion kamen 52.000 Euro zusammen – unter anderem durch exklusive Preise wie signierte Spieler-Ausrüstung und ein privates Padel-Match mit der Fußball-Trainerikone Jürgen Klopp.

Prominente Gäste und weltweite Aufmerksamkeit

Prominente Gäste verliehen dem Event zusätzliche Strahlkraft – Marga Prohens (Präsidentin der Balearen), Llorenç Galmés (Präsident des Inselrates von Mallorca) und Juan Antonio Amengual (Bürgermeister von Calvià) repräsentierten die Institutionen. Aus dem Lager der Fußballer waren Jürgen Klopp, Jens Lehmann und Samu Costa (RCD Mallorca) zu Gast. Für starken Deutschland-Bezug sorgten die Musik-Legenden Dieter Bohlen und Roberto Blanco, Starmoderator Johannes B. Kerner, das Playmate des Jahrhunderts, Gitta Saxx, oder das Schauspiel-Duo Claudelle Deckert und Uwe Ochsenknecht. Aus Wimbledon statteten CFO Richard Atkinson und Philip Brook, ehemaliger Chairman des All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) den Mallorca Championships presented by ecotrans Group einen Besuch ab.