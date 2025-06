Mallorca Championships: Tallon Griekspoor krönt sich zum neuen König von Mallorca

Tallon Griekspoor hat mit einem 7:5 und 7:6 (3) gegen Corentin Moutet den Titel bei den Mallorca Championships 2025 geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 22:09 Uhr

© Mallorca Championships / Sascha Feuster Tallon Griekspoor mit dem Pokal der Mallorca Championships

Rasen und Tallon Griekspoor - das passt ganz gut zusammen. Denn mit dem 7:5 und 7:6 (3) gegen Corentin Moutet gewann der Niederländer sein insgesamt drittes Turnier auf der ATP-Tour - und das zweite auf Gras. 2023 hatte Griekspoor schon im heimischen ´s-Hertogenbosch zugeschlagen. Corentin Moutet muss dagegen weiterhin auf seinen ersten Turniersieg warten.

Das Endspiel im Mallorca Country Club dauerte knapp zwei Stunden an, auch ungewöhnlich für ein Match auf Gras. Tallon Griekspoor erwies sich dabei in den engen Phasen als der etwas konstantere Spieler. Im Tiebreak des zweiten Satzes gelang „Grieg“ ein frühes Minibreak, das er bis zum 6:3 verteidigte. Dann gewann er den letzten Punkt des Turniers noch einmal bei Aufschlag Moutet.

Griekspoor in den Fußstapfen von Medvedev und Tsitsipas

Für die beiden Finalisten geht es nun gleich weiter nach Wimbledon. Griekspoor spielt schon am Montag gegen Jenson Brooksby, der heute noch das Endspiel in Eastbourne bestreiten wird. Corentin Moutet eröffnet am Dienstag gegen den Argentinier Francisco Comesana.

Tallon Griekspoor löst damit Alejandro Tabilo als “König von Mallorca” ab, zumindest im Kontext des Tennissports. Zu den vergangenen Siegern bei den Mallorca Champioships gehören aber auch Spieler wie Daniil Medvedev oder Stefanos Tsitsipas.

