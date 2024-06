ATP Mallorca: Sebastian Ofner unterliegt im Endspiel Alejandro Tabilo

Sebastian Ofner hat sein erstes Endspiel auf der ATP Tour gegen Alejandro Tabilo beim 250er-Turnier auf Mallorca 3:6, 4:6 verloren.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.06.2024, 17:33 Uhr

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Sebastian Ofner hat auf Mallorca eine starke Turnierwoche hingelegt

Sebastian Ofner ließ bei eigenem Serve die Dominanz der letzten Tage vermissen und hatte im ersten Satz vermehrt Breakbälle gegen sich. Alejandro Tabilo vewertete die dritte Breakchance dann zum 4:2 und ließ sich den ersten Durchgang auch nicht mehr nehmen.

Gegen den stabil auftretenden Chilenen war von der Nummer eins Österreichs eine klare Leistungssteigerung notwendig, um das Match noch in die andere Richtung zu drehen und den Traum vom ersten Titel auf der ATP Tour zu verwirklichen.

Die ersten Chancen boten sich dann auch beim Stand von 3:3, da Alejandro Tabilo die Konsequenz der vorherigen Minuten etwas vermissen ließ, die beiden Breakchancen jedoch abwehren konnte.

Ofner kassiert Break nach Vorhandfehlern

Kurz darauf diel dann die Entscheidung. Mit einem starken Serve konnte Sebastian Ofner noch den ersten Breakball abwehren, produzierte dann jedoch zwei einfache Vorhandfehler. Der Chilene servierte zum Match, musste mit einer Breakchance des Gegners nochmal eine enge Situation überstehen, und setzte nach 1:12 Minuten mit dem dritten Matchball den Schlusspunkt auf der Baleareninsel.

Alejandro Tabilo feiert mit dem Triumph auf Mallorca seinen zweiten Titel auf der ATP Tour und ein neues Karrierehoch in der Weltrangliste mit dem 20. Platz. Erst im Januar durfte der 27-Jährige seine erste ATP-Trophäe in Auckland entgegennehmen. Sebastian Ofner muss damit weiter auf die Titelpremiere auf höchster Turnierebene warten, verbessert sich im Ranking in der kommenden Woche jedoch auf den 45. Platz.

