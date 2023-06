ATP Mallorca Championships: Yannick Hanfmann bereit für den Showdown mit Tsitsipas

Yannick Hanfmann hat souverän das Achtelfinale bei den Mallorca Championships erreicht. Dort trifft der Deutsche auf Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 19:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Mallorca Championships / Manuel Queimadelos Yannick Hanfmann am Montag bei den Mallorca Championships

Das 6:2 und 6:1 gegen Pedro Cachin täusche ein wenig darüber hinweg, dass es in der Auftaktpartie bei den Malloca Championships auch für den argentinischen Verlierer Chancen gab, sich den Aufschlag seinen Gegners zu holen. Das erklärte der naturgemäß sehr zufriedene Sieger Yannick Hanfmann nach seinem Einstiegserfolg beim ATP-Tour-250-Turnier in Santa Ponsa.

Hanfmann hat sich damit ein Duell mit Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas erspielt. Es wird das erste auf ATP-Ebene werden, 2017 standen sich die beiden schon einmal in der Qualifikation für das Wimbledon-Turnier gegenüber. Tsitsipas gewann damals mit 7:6 (5) und 7:6 (5) - und hat sich in den Jahren danach in der Weltspitze etabliert. Yannick Hanfmann aber spielt ein starkes Jahr 2023, liegt in den Rankings aktuell auf Position 48.

Tsitsipas zuletzt 2022 auf Mallorca erfolgreich

Tsitsipas trainiert seit ein paar Tagen auf Mallorca, davor hatte der Grieche einen Abstecher nach Wimbledon gemacht, wo er sehr publikumswirksam ein paar Bälle mit Freundin Paula Badosa geschlagen hat. Auf Mallorca sollte der 24-Jährige aber wieder voll bei der Sache sein: Schließlich war der Turniersieg im vergangenen Jahr sein bislang letzter.

Yannick Hanfmann jedenfalls hofft auf ein Abendmatch gegen Stefanos Tsitsipas. Auch wenn der Karlsruher im Siegerinterview nach der Partie gegen Cachin meinte, dass die hohen Temperaturen der Konzentration sogar förderlich wären. Schließlich möchte man ja nicht unnötig viel Zeit auf dem Court verbringen.

Hier das Einzel-Tableau der Mallorca Championships