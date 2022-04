ATP Marrakech: David Goffin im Finale gegen Alex Molcan

David Goffin und Alex Molcan bestreiten das Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Marrakech. Für den Belgier geht es um den sechsten Titel seiner Karriere, Molcan könnte seine Premiere feiern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2022, 17:56 Uhr

© Getty Images David Goffin spielt am Sonntag in Marrakech um seinen sechsten Karriere-Titel

Geht es nach der Weltranglisten-Platzierung, dann geht Alex Molcan als leichter Favorit in das Finale des ATP-Tour-250-Turniers in Marrakech. Molcan ist aktuell auf Position 65 notiert, sein Finalgegner David Goffin nur noch an 74. Aber: Den größeren Erfahrungsschatz bringt eindeutig der Belgier mit. Goffin hat bereits fünf Titel auf der Tour gewonnen, den bislang letzten Anfang 2021 in Montpellier. Molcan dagegen hat erst eine Final-Teilnahme aufzuweisen: Im Frühjahr 2021 unterlag er im Endspiel des zweiten Belgrader Turniers Novak Djokovic.

Im Halbfinale setzten sich sowohl Molcan wie auch Goffin in zwei Sätzen durch, wobei der Slowake mit Laslo Djere beim 6:1 und 7:5 etwas mehr Mühe hatte als David Goffin beim 6:3 und 6:3 gegen Federico Coria.

Hier das Einzel-Tableau in Marrakech