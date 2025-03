ATP Marrakesch: Großes Tennis zum Nulltarif

Das ATP-250-Turnier in Marrakesch lockt auch in diesem Jahr mit kostenlosem Eintritt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2025, 21:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tallon Griekspoor ist in Marrakesch topgesetzt

Nun gut: Mit den großen Turnieren kann es das Teilnehmerfeld des ATP-250-Turniers in Marrakesch nicht aufnehmen. Und doch hat sich das einzige Tour-Event auf afrikanischem Boden einen Fixplatz im Kalender erarbeitet. Auch, weil die Zuschauer in der marokkanischen Metropole in den Genuss eines ganz besonderes “Zuckerls” kommen.

Während der gesamten Woche ist der Eintritt kostenlos, womit das Event eine Ausnahmeerscheinung auf der ATP-Tour darstellt. Der Grund dafür liegt in der Turnier-Struktur begründet, wird der Grand Prix Hassan II - wie das Turnier in Anlehnung an den 1999 verstorbenen König offiziell heißt - doch vom Königreich subventioniert. Aktueller König ist mit Mohammed VI. der Sohn von Hassan II.

In diesem Jahr dürfen die Zuschauer in Marrakesch unter anderem Tallon Griekspoor, Lorenzo Sonego, Alexandre Muller und Nuno Borges auf die Beine schauen. Nicht am Start ist hingegen Titelverteidiger Matteo Berrettini.

Das Einzel-Tableau in Marrakesch