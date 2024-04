ATP Marrakesch: Matteo Berrettini erreicht Halbfinale

Matteo Berrettini steht beim ATP-250-Turnier in Marrakesch nach einem 6:3, 7:6(5) gegen Landsmann Lorenzo Sonego im Halbfinale.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 19:33 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini schafft den Weg zurück in die Erfolgsspur.

Matteo Berrettini hat den nächsten Schritt auf dem Weg zurück in diue Weltspitze vollzogen. Im Viertelfinale des ATP-Turniers in Marokko setzte sich der aktuell auf Platz 135 stehende Italiener im Duell gegen Lorenzo Sonego durch und steht damit in seinem ersten Halbfinale auf ATP-Ebene seit seinem Turniersieg in Neapel im Oktober 2022.

Gegen Lorenzo Sonego, amtierende Nummer 61 der Tenniswelt, reichte dem ehemaligen Top10-Spieler ein Break im ersten Satz, um die Satzführung auf die eigen Habenseite zu holen. Im zweiten Abschnitt der Partie ließen dann beide Italiener keine Breaks zu. Matteo Berrettini wehrte beim Stand von 4:5 bei eigenem Aufschlag einen Satzball ab und verhinderte so den Ausgleich nach Sätzen.

Matteo Berrettini zeigt Kampfgeist im Tiebreak

Im Tiebreak lag Matteo Berrettini dann 4:2 vorne, amchte es dann jedoch selbst nochmal spannend. Dass Lorenzo Sonego plötzlich 5:4 vorne lag, erweckte beim bisher siebenmaligen Turniersieger auf der ATP Tour den notwendigen Biss. Die folgenden drei Punkte gingen wieder an Berrettini und entschieden nach 1:42 Stunde das Match.

Im Halbfinale wartet nun der Sieger des anschließenden letzten Viertelfinals zwischen Aleksandar Vukic und Mariano Navone. Ein Finaleinzug würde Matteo Berrettini die Rückkehr in die Top100 der Weltrangliste sichern.

