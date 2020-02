ATP Marseille: Stefanos Tsitsipas im Finale gegen Félix Auger-Aliassime

Stefanos Tsitsipas und Félix Auger-Aliassime spielen um den Titel beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille. Beide Youngster setzten sich in ihren Halbfinali in zwei Sätzen durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.02.2020, 19:54 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas spielt am Sonntag um seinen zweiten Marseille-Titel

Stefanos Tsitsipas ist nur noch einen Sieg von einer Titelverteidigung in Marseille entfernt: Der Grieche steht nach einem 7:5 und 6:3 gegen den kasachischen Überraschungsmann Alexander Bublik auch 2019 im Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers. Für Tsitsipas endlich ein Erfolgserlebnis, nachdem er in der dritten Runde der Australian Open Milos Raonic unterlegen war. Und auch vergangene Woche in Rotterdam war der ATP-Weltmeister gegen Aljaz Bedene früh ausgeschieden.

Im zweiten Halbfinale in Marseille setzte sich mit Félix Auger-Aliassime jener Mann durch, der schon in der vergangenen Woche in Rotterdam im Endspiel gestanden hat. Und Gael Monfils chancenlos unterlegen war. Diesmal machte es der Kanadier gegen Gilles Simon besser, zumindest in der Vorschlussrunde. Und gewann mit 7:5 und 7:6 (2). Dabei dauerte alleine der erste Satz länger als eine Stunde.

Tsitsipas liegt in Bilanz gegen Auger-Aliassime zurück

Simon hatte im Viertelfinale Turnierfavorit Daniil Medvedev mit 6:4 und 6:0 aus dem Tableau gekegelt. Medvedev hatte dabei im zweiten Satz nur fünf Punkte gewonnen.

Tsitsipas und Auger-Aliassime sind sich auf ATP-Level bis dato drei Mal begegnet, zuletzt beim ATP-Masters-1000-Turnier im Herbst 2019. Dort konnte sich Stefanos Tsitsipas erstmals gegen „FAA“ durchsetzen.

Im Doppel-Wettbewerb mussten sich die an Position eins gesetzten French-Open-Champions von 2019, Kevin Krawietz und Andreas Mies, der Paarung Nicolas Mahut und Vasek Pospisil glatt geschlagen geben. Mahut/Pospisil treffen im Endspiel am Sonntag auf Wesley Koolhof und Nikola Mektic.

