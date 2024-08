ATP Masters Cincinnati: Alcaraz und Monfils vom Regen gestoppt

Das Zweitrunden-Match zwischen Carlos Alcaraz und Gael Monfils beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnti kann erst am heutigen Freitag zu Ende gespielt werden.Davor gab es einige Überraschungen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.08.2024, 06:21 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz muss sein Match gegen Gael Monfils heute beenden

Der erste Auftritt von Carlos Alcaraz nach der Niederlage gegen Novak Djokovic im Endspiel der Olympischen Sommerspiele in Paris zieht sich: Alcaraz gewann am Donnerstagabend (Ortszeit) in Cincinnati gegen Gael Monfils den ersten Satz mit 6:4. Im Tiebreak von Durchgang zwei musste beim Stand von 3:1 für den Franzosen allerdings eine Pause eingelegt werden. Das Match wird heute fortgesetzt.

Alcaraz musste in diesem zweiten Satz beim Stand von 5:6 bereits einen Satzball abwehren. Es könnte alos über die volle Distanz gehen. Vor einem Jahr hatte Carlos Alcaraz in Cincinnati das Finale erreicht - musste sich dort aber Novak Djokovic geschlagen geben. Der Serbe fehlt bei der aktuellen Ausgabe.

Tsitsipas gibt Sieg aus der Hand

In den Nachmittagspartien hatte es zwei kleinere Überraschungen gegeben: Zunächst verlor Grigor Dimitrov gegen den Ungarn Fabian Marozsan. Danach verließen Stefanos Tsitsipas gegen Jack Draper die Nerven: Der Grieche servierte beim Stand von 5:4 im dritten Satz auf den Einzug ins Achtelfinale, gab aber seinen Aufschlag zu null ab und sollte kein Spiel mehr gewinnen. Draper trifft nach dem 3:6, 6:4 und 7:5 nun entweder auf Casper Ruud oder Félix Auger-Aliassime.

Keine Blößen gaben sich Alexander Zverev, Andrey Rublev und Holger Rune, die allesamt mit Zwei-Satz-Siegen die Runde der letzten 16 erreichten. Ben Shelton musste sich gegen Tomas Martin Etcheverry dagegen ordentlich strecken.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati