ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev stürmt ins Viertelfinale, Rublev stoppt Monfils

Alexander Zverev hat in beeindruckender Manier das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Cincinnati erreicht. Der Deutsche ließ Guido Pella am Donnerstag keine Chance (Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!). Zudem hat auch Andrey Rublev die Runde der letzten Acht erreicht.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 19.08.2021, 23:01 Uhr

Alexander Zverev steht in Cincinnati bereits im Viertelfinale

Olympiasieger Alexander Zverev hat auch sein zweites Match beim ATP-Masters in Cincinnati souverän gewonnen und ist ins Viertelfinale eingezogen. Der Hamburger (Nr. 3), der zum Auftakt ein Freilos hatte, ließ dem Argentinier Guido Pella beim 6:2, 6:3 keine Chance und bewies zwei Wochen vor Beginn der US Open seine gute Form.

In der Runde der letzten Acht wartet im Sieger der Partie zwischen Casper Ruud (Norwegen/Nr. 8) und Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 10) ein erster echter Prüfstein. Vor der diesjährigen Diskussion hatte Zverev in Cincinnati kein einziges Spiel im Hauptfeld gewonnen.

Rublev schlägt Monfils

Zverev dominierte die Partie gegen Pella von Beginn an und brachte seine Aufschlagspiele ungefährdet durch. Damit genügten ihm in beiden Sätzen jeweils frühe Breaks, um seinen dritten Sieg im dritten Duell mit dem Südamerikaner perfekt zu machen. Zverev verwandelte gleich seinen ersten Matchball.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen die Russen Andrey Rublev und Daniil Medvedev. Während letzterer mit Grigor Dimitrov keine Probleme hatte, lieferte sich Rublev mit Gael Monfils ein hitziges Duell, in dem die Emotionen Anfang des zweiten Satzes nach einer Behandlungspause des Franzosen kurz überkochten. Die beiden Spieler schlossen am Netz jedoch gleich wieder Frieden - am Ende siegte Rublev in zwei Tiebreaks. Der Russe trifft nun auf Benoit Paire.

Hier könnt ihr das Match von Alexander Zverev im Re-Live nachlesen!