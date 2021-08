ATP Masters Cincinnati: Alexander Zverev überrollt Andrey Rublev zum Titel

Alexander Zverev hat in beeindruckender Manier den ATP-Masters-1000-Titel von Cincinnati gewonnen. Der gebürtige Hamburger ließ Andrey Rublev im Endspiel nicht den Hauch einer Chance (Hier könnt ihr das Match im Re-Live nachlesen!)

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 22.08.2021, 23:47 Uhr

Alexander Zverev krönte sich in Cincinnati zum Champion

Zverev legte los wie die Feuerwehr, holte sich direkt im ersten Game das erste Break der Partie. Angesichts der Aufschlagstärke des Deutschen im bisherigen Turnierverlauf so etwas wie eine kleine Vorentscheidung. Die wesentlich größer wurde, als Zverev direkt ein weiteres Break nachlegte und sich nach nicht einmal einer halben Stunde den ersten Satz mit 6:2 sicherte.

Selbes Spiel im zweiten Durchgang, erneut war es der Deutsche, der gegen einen überfordert wirkenden Andrey Rublev früh ein Break schaffen sollte. Der Weltranglistenfünfte legte prompt ein weiteres nach und zog auf 5:2 davon. Zwar gelang seinem russischen Kontrahenten noch ein Rebreak, nachhaltig verunsichern konnte dieses Zverev aber nicht. Der Deutsche legte ein weiteres Break hinterher und machte den 6:2 und 6:3-Triumph perfekt.

Zverev auf den Spuren von Boris Becker

Alexander Zverev ist damit der erste Deutsche nach Boris Becker, der das ATP-Masters-1000-Event von Cincinnati gewinnen kann. Vor der 2021er-Ausgabe hatte der gebürtige Hamburger kein Match in Ohio gewinnen können.

In seiner Karriere gelangen ihm insgesamt fünf Triumphe in der Turnierserie, die gleich unterhalb der Grand Slams angesiedelt ist. Zuletzt hatte der 24-Jährige im Mai beim Masters in Madrid triumphiert. In Summe ist es für den Deutschen der 17. Titel auf der ATP-Tour - damit ist Zverev mit Dominic Thiem gleichgezogen.

Zverev peilt US-Open-Coup an

Im Halbfinale von Cincinnati hatte sich Zverev gegen den an zwei gesetzten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) durchgesetzt. Ein starkes Comeback machte es möglich, Zverev wirkte im dritten Satz bereits wie der Verlierer, orderte nach einer Schwächephase sogar einen Arzt.

In New York werden bei den US Open (30. August bis 12. September) neben Titelverteidiger Dominic Thiem (Österreich) auch der verletzte Altmeister Roger Federer (Schweiz) und Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien) fehlen. Nach dem Olympiasieg vor wenigen Wochen und dem Erfolg beim ATP-Saisonfinale 2018 bleibt Zverevs großes Ziel der Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

