ATP-Masters Cincinnati: Atmane schockt Fritz, Alcaraz wackelt nur kurz

Während Taylor Fritz im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati überraschend in drei Sätzen gegen Terence Atmane verlor, schlug Carlos Alcaraz den Italiener Luca Nardi mit 6:1 und 6.4.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 04:07 Uhr

© Getty Images Terence Atmane spielt in Cincinnati 2025 das beste Turnier seines Tennislebens

Erinnert sich noch jemand an Terence Atmane? War das nicht der, der im vergangenen Jahr bei seiner Niederlage gegen Sebastian Ofner aus Frust einen Ball ins Publikum geschossen und eine Zuseherin getroffen hatte - und dennoch nicht disqualifiziert wurde? Genau der war’s. Und dieser Terence Atmane steht nach einem 3:6, 7:5 und 6:3 gegen Taylor Fritz nun völlig überraschend im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati. Und obschon Fritz der größte Name auf der Abschussliste des französischen Linkshänders in der laufenden Turnierwoche ist - die Siege davor gegen Flavio Cobolli und Joao Fonseca waren auch nicht von schlechten Eltern.

Nächster Gegner von Atmane wird nun Holger Rune sein. Der Däne profitierte in der Neuauflage des Halbfinales von 2024 von der Aufgabe von Frances Tiafoe. Allerdings hatte Rune schon mit 6:4 und 3:1 geführt.

Alcaraz gewinnt gegen Nardi

Favorit in der oberen Hälfte bleibt aber natürlich Jannik Sinner. Auch wenn sich der Titelverteidiger gegen Adrian Mannarino richtig schwer getan hat, letztlich aber mit 6:4 und 7:6 (4) erfolgreich blieb. Sinner hatte bei 6:5 im zweiten Satz schon auf den Matchgewinn serviert, musste aber das erste Break überhaupt hinnehmen. Das Tiebreak schloss der Südtiroler dann mit zwei Assen ab. In der Runde der letzten acht bekommt es Jannik Sinner nun mit Félix Auger-Aliassime zu tun. Der Kanadier setzte sich gegen Benjamin Bonzi mit 6:4 und 6.3 durch.

Carlos Alcaraz hatte es am Abend gegen Luca Nardi dann zunächst eilig. Der erste Satz war nach nicht einmal einer halben Stunde sf der Habenseite des Spaniers. Mitte des zweiten Aktes leistete sich Alcaraz aber wieder einen seiner kurzen Durchhängen, verlor den Aufschlag zum 2:4. Holte sich aber unmittelbar im Anschluss das Rebreak. Und weil es gerade so gut lief, ging Alcaraz mit der fünften Breakchance auch gleich mit 5:4 in Führung. Nardi half mit zwei Doppelfehlern gehörig mit. Wenige Augenblicke hatte Alcaraz dann seinen ersten Matchball - den er aber ebenfalls mit einem Doppelfehler vergab. Die zweite Chance nutzte der fünfmalige Major-Champion aber. Nächster Gegner ist Andrey Rublev, der gegen Francisco Comesaña sicher mit 6:2 und 6.3 gewann.

