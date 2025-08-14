ATP Cincinnati: Jannik Sinner trotzt Regenpause und Mannarino

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner steht im Viertelfinale des Masters-Turniers von Cincinnati. Er schlug den französischen Qualifikanten Adrian Mannarino mit einiger Mühe in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 00:31 Uhr

Sinner gewann mit 6:4, 7:6 (4) und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Felix Auger-Aliassime und Benjamin Bonzi.

Gegen den 37-jährigen Mannarino hatte Sinner bei eigenem Aufschlag fast keine Probleme. Ein frühes Break transportierte er souverän zur Satz-Führung. Dennoch zog sich die Partie - wegen Regens und einer knapp dreistündigen Unterbrechung beim Stand von 1:2 im zweiten Satz aus Sicht des Italieners. Sinner vertrieb sich die Zeit entspannt mit Karten- und Ballspielchen. Und holte sich bei Wiederaufnahme des Matches den Ausgleich entspannt mit einem Ass.

Mannarino, aktuell auf Rang 89 notiert, hielt dennoch weiter dagegen und brachte seine Aufschlagspiele mit gewohnt viel Varianz und Tempowechseln durch; immer wieder auch mit dem fiesen Linkshänder-Aufschlag auf der Vorteil-Seite von ganz außen. Sinner aber fabrizierte hier doch einige leichte Fehler zu viel für seine Verhältnisse. Beim 5:5 fand er dann eine gute Mischung aus Geduld und Aggressivität und holte sich die ersten Breakchancen des Satzes, die vierte nutzte er. Mannarino aber breakte zurück. Im Tiebreak dann schlug Sinner am Ende mit zwei Assen zu.

Frances Tiafoe muss aufgeben

Im ersten Spiel des Tages hatte Holger Rune von der Aufgabe von Frances Tiafoe profitiert: Der Lokalmatador musste beim Stand von 6:4, 3:1 wegen Rückenproblemen aufgeben.

Alexander Zverev hatte derweil beim Ausservieren gegen Brandon Nakashima keine Probleme.

Ben Shelton, ebenfalls von der Regenunterbrechung betroffen, gewann gegen Roberto Bautista Agut mit 7:6 (3), 6:3.

Zum Einzel-Draw in Cincinnati