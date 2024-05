Nach dem Eklat: Ofner-Gegner Atmane bittet um Entschuldigung

Terence Atmane, der in seinem Match gegen Sebastian Ofner einen Ball in das Publikum gepfeffert und dabei eine weibliche Zuschauerin getroffen hat, hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.05.2024, 14:40 Uhr

© Getty Images Terence Atmane hat von sich hören lassen

Der Ausraster von Terence Atmane war am späten Sonntagabend in Roland-Garros ein Thema, mit der Flut der Erstrunden-Spiele hat sich das Interesse aber ein wenig verflüchtigt. Zur Erinnerung: Atmane hatte im vierten Satz seines Matches gegen Sebastian Ofner aus Frust einen Ball ins Publikum geschossen, dort eine Zuschauerin am Arm getroffen. Nach Konsultationen mit dem Referee und dem Stuhlschiedsrichter entging der Franzose aber einer Disqualifikation.

Was auch Ofner nicht verstand: "Bei jedem Chalenger würde es für so einen Vorfall eine hohe Strafe geben. Aber hier auf der größten Bühne geht das einfach so durch?"

Immerhin scheint Atmane nun das schlechte Gewissen zu plagen. Den auf Instagram bietet der 22-Jährige ein umfängliches Mea Culpa an. "Ich bitte Sie, meinen Gefühlsausbruch zu entschuldigen, und vor allem möchte ich mich persönlich bei der Dame entschuldigen, die ich momentan zusammen mit meinem Agenten und den Organisatoren des Turniers suche, um mich direkt bei ihr zu entschuldigen", schreibt Atmane also.

Und weiter: "Ich wollte aus Ärger den Ball ins Netz schlagen… Das Problem war, dass genau in dem Moment meine Saite riss und der Ball über das Spielfeld flog und direkt das Bein einer Zuschauerin traf… Natürlich hätte ich mich sofort entschuldigen sollen, aber ich war so schockiert und verwirrt von meiner Aktion, dass ich nicht reagieren konnte… Es war wie ein Blackout, mein Gehirn schaltete ab und ich dachte an nichts mehr (…) Mit Tränen in den Augen schreibe ich diesen Text, weil ich ein sehr sensibler Mensch bin und mich solche Situationen tief treffen."

Soweit die Reflektionen zwei Tage nach dem Vorfall. Nachspiel wird die Aktion für Terence Atmane aber wohl keines haben.

