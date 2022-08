ATP Masters Cincinnati: Daniil Medvedev zu abgebrüht für Taylor Fritz

Daniil Medvedev steht nach einer starken Leistung im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Events von Cincinnati. Der Russe zeigte gegen Taylor Fritz vor allem mentale Stärke.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.08.2022, 20:54 Uhr

Daniil Medvedev steht in Cincinnati im Halbfinale

Eine Sache war für Daniil Medvedev in Ohio schnell gegessen: die Frage nach der Nummer-eins-Position in der Weltrangliste. Nach dem frühen Aus von Rafael Nadal hatte der Russe den Platz an der Sonne der ATP-Charts auch nach dem ATP-Masters-1000-Event sicher, primär ging es dem Weltranglistenersten in Cincinnati freilich darum, eine ordentliche Wettkampfform für die anstehenden US Open zu finden.

Auch das scheint der Russe nun zu haben: Im Viertelfinalduell mit dem formstarken Taylor Fritz zeigte sich Daniil Medvedev phasenweise von seiner besten Seite - und behielt in zwei Sätzen die Oberhand. Aber von Anfang an: In Durchgang eins war nämlich sein US-amerikanische Kontrahent der bessere Spieler am Court, Fritz war dem Break stets einen Schritt näher, als es Medvedev war. Doch er schaffte dieses nicht - und das wurde dem Weltranglisten-13. zum Verhängnis.

Medvedev eiskalt

Drei Satzbälle musste Medvedev in Summe vereiteln, um Abschnitt eins in ein Tiebreak zu schicken. Und, um dieses dann in äußerst beeindruckender Manier gestalten können - und mit 7:1 in der Kurzentscheidung auf 1:0-Sätze zu stellen. Es waren dies die entscheidenden Momente in diesem Viertelfinalduell, schaffte Medvedev doch direkt zum Start in Satz zwei das Break (mit sensationeller Defensivleistung) - und damit die Vorentscheidung.

Medvedev ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen, servierte sich sicher in Richtung Matchgewinn. Nach knapp einer Stunde und 40 Minuten war Schluss: Medvedev fixierte mit 7:6 (1) und 6:3 den Zweisatzsieg über den US-Amerikaner. Und wartet nun auf den Sieger im Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und dem letzten Lokalmatadoren im Feld: Altmeister John Isner.

Hier geht´s zum Draw von Cincinnati!