ATP Masters Cincinnati: Der große interwetten-Favoritencheck

In diesem Jahr steht das ATP-Masters-1000-Event in Cincinnati, auch bekannt als Western & Southern Open, wieder im Terminkalender der ATP. Hier kommt der Favoritencheck von interwetten.

von PM

zuletzt bearbeitet: 12.08.2024, 17:10 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat in Cincinnati 2023 das Endspiel erreicht

Auf den Hartplätzen des Lindner Family Tennis Center treffen sich die besten Spieler der Welt, um sich den begehrten Titel zu sichern und wichtige Punkte für die Weltrangliste zu sammeln. Besonders im Fokus steht dabei die Vorbereitung auf die unmittelbar folgenden US Open, das letzte Grand Slam Turnier der Saison.

Top-Favoriten in Cincinnati

Mit seiner hochkarätigen Besetzung verspricht das Turnier spannende Matches und große Tennis-Momente. interwetten sieht Carlos Alcaraz (2,45) als Top-Favoriten auf den Titelgewinn. Der Weltranglistenerste Jannik Sinner (3,15) ist nach seinem Ausscheiden im Viertelfinale von Montreal auch wieder dabei und hungrig auf den nächsten Titel. Novak Djokovic, der Goldmedaillengewinner im Einzel der Olympischen Spiele 2024 in Paris, setzt in Cincinnati aus.

Aber auch der Russe , Daniil Medvedev (8,25) zeigte in der laufenden Saison bereits starke Leistungen auf Hartplätzen und ist bekannt für seine Ausdauer und taktische Finesse. Alexander Zverev (13,00) komplettiert die Spitze der Favoritenliste.

Überraschungskandidaten und Außenseiter

Neben den Topgesetzten gibt es auch einige Spieler, die als potenzielle Überraschungskandidaten gehandelt werden. Der US-Amerikaner Taylor Fritz (35,00) hat in diesem Jahr durchaus solide Leistungen gebracht und könnten in Cincinnati für Aufsehen sorgen.

Deutsche Teilnehmer in Cincinnati

Für Deutschland ist die Hoffnung groß, dass Alexander Zverev seine gute Form in Cincinnati bestätigen kann. Nach einem soliden Auftritt bei den Olympischen Spielen und seinem Viertelfinaleinzug beim Kanada Masters ist der Deutsche heiß auf einen zweiten ATP 1000 Titel in diesem Jahr. Ebenfalls mit dabei ist Jan-Lennard Struff (150,00), den interwetten als krassen Außenseiter auf den Sieg sieht.

Österreichische und Schweizer Spieler

Sebastian Ofner, die Nummer eins aus Österreich, hat seine Teilnahme in Cincinnati aufgrund s einer Verletzung abgesagt. Dominic Thiem, der sich in der Endphase seiner Karriere befindet, hat ebenfalls auf eine Teilnahme verzichtet. Auch aus der Schweiz wird kein Spieler im Einzel an den Start gehen. Stan Wawrinka fehlt aufgrund einer Knieverletzung.

Fazit

Die Western & Southern Open versprechen auch in diesem Jahr hochklassiges Tennis und spannende Matches. Mit einer Vielzahl von Favoriten und potenziellen Überraschungsspielern ist das Turnier eine perfekte Vorbereitung auf die bevorstehenden US Open. Ob sich die Topgesetzten durchsetzen oder ein Außenseiter für eine Überraschung sorgt, bleibt abzuwarten. Die Tenniswelt blickt gespannt nach Cincinnati!