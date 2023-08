ATP Masters Cincinnati: Djokovic ist wieder da, Zverev startet gegen Dimitrov

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati ist nun wirklich wieder die gesamte Weltspitze mit Ausnahme der dauerverletzten Spieler am Start.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.08.2023, 09:06 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic schlägt erstmals seit Wimbledon wieder auf

Novak Djokovic kehrt in Cincinnati auf die ATP-Tour zurück. Und er wird dies nach einem Freilos gegen entweder Tomas Martin Etcheverry oder Alejandro Davidovich Fokina tun. Der Spanier ist derzeit noch in Toronto beschäftigt, wird also nicht besonders frisch nach Cincinnati reisen. Djokovic ist beim letzten großen Event vor den US Open an Position zwei gesetzt. Und könnte im Viertelfinale auf Jannik Sinner treffen. Der allerdings auch noch in Kanada zu tun hat.

Angeführt wird das Tableau von Carlos Alcaraz. Der Spanier eröffnet entweder gegen John Isner oder einen Qualifikanten. Standesgemäßer Viertelfinal-Gegner wäre Casper Ruud, gegen den Alcaraz vor knapp einem Jahr in Flushing Meadows seinen ersten Grand-Slam-Titel geholt hatte.

Zverev auf Kollisionskurs mit Medvedev

Ziemlich anspruchsvoll geht es für Alexander Zverev los. Die deutsche Nummer eins muss gleich gegen Grigor Dimitrov ran, der in Cincinnati schon einmal den Titel geholt hat (wie Zverev übrigens auch). Zverev könnte im Achtelfinale auf Daniil Medvedev treffen, gegen den er in diesem Jahr schon drei Matches verloren hat. Im Head-to-Head mit Dimitrov führt Zverev mit 4:1.

Schon die erste Runde bringt ein paar richtig spannende Paarungen: So spielt Gael Monfils gegen Cameron Norrie. Und Félix Auger-Aliassime bekommt es mit Matteo Berrettini zu tun.

So sehen die Viertelfinali gemäß Setzliste aus:

Carlos Alcaraz (ESP/1) Casper Ruud (NOR/5) Stefanos Tsitsipas (GRE/4) Andrey Rublev (RUS/7) Daniil Medvedev (RUS/3) Holger Rune (DEN/6) Novak Djokovic (SRB/2) Jannik Sinner (ITA/8)

