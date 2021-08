ATP Masters Cincinnati: Stefanos Tsitsipas gewinnt Thriller, Felix Auger-Aliassime schlägt Berrettini

Stefanos Tsitsipas hat mit Müh das Viertelfinale in Cincinnati erreicht. Der Weltranglistendritte musste gegen Lorenzo Sonego aus Italien mächtig kämpfen, siegte jedoch schlussendlich in drei Sätzen. Weniger Probleme hatte Felix Auger-Aliassime, der Matteo Berrettini mit 6:4 und 6:3 rauswarf.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 20.08.2021, 08:25 Uhr

Stefanos Tsitsipas behielt gegen Lorenzo Sonego die Oberhand

Bereits der erste Satz im Duell zwischen Stefanos Tsitsipas und Lorenzo Sonego war hart umkämpft - und hatte das bessere Ende für den Italiener, der sich mit 7:5 die Satzführung erspielte. Tsitsipas legte von dort an jedoch etwas zu, holte sich den zweiten Durchgang mit 6:3 und löste schlussendlich nach knapp zweieinhalb Stunden mit einem 6:4 in Satz drei das Viertelfinalticket.

In diesem geht es für den Griechen nun gegen Felix Auger-Aliassime, der überraschend Rückkehrer Matteo Berrettini aus dem Turnier kegelte. Der junge Kanadier setzte sich mit 6:4 und 6:3 durch und darf nun von einer gelungenen Rehabiliation nach dem schwachen Auftritt beim Turnier in seiner Heimat, dem ATP-Masters-1000-Event von Toronto, sprechen.

Zverev trifft auf Ruud

Das zweite Viertelfinale auf der unteren Hälfte des Draws bestreiten Alexander Zverev und Casper Ruud. Der Deutsche hatte am Donnerstagabend kurzen Prozess mit Guido Pella gemacht, auch Ruud hatte mit Diego Schwartzman kaum Probleme. Der Norweger präsentiert sich in den letzten Wochen äußerst formstark, wenngleich der Sand natürlich der eindeutige Lieblingsbelag Ruuds ist.

Die obere Hälfte des Tableaus indes ist fest in russischer Hand. Das erste Viertelfinale bestreiten Daniil Medvedev und Pablo Carreno Busta, das zweite Andrey Rublev und Benoit Paire. Während Rublev als glasklarer Favorit gilt, ist die Ausgangslage im Fall des Weltranglistenzweiten Medvedev nicht so eindeutig. Der Russe war nämlich erst vor wenigen Wochen in Tokio im Viertelfinale am Spanier gescheitert.

