ATP Masters Cincinnati: Tim Pütz geht auf zweiten 1000er-Titel los!

Tim Pütz und Michael Venus haben kampflos das Endspiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati erreicht. Dort wartet das topgesetzte Paar auf den deutschen Davis-Cup-Spieler.

zuletzt bearbeitet: 21.08.2022, 12:12 Uhr

© Getty Images Tim Pütz und Michael Venus spielen heute das Finale in Cincinnati

Je länger sich der Beginn des Einzel-Halbfinale zwischen Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Cincinnati hingezogen hat, umso entspannter werden sich Tim Pütz und Michael Venus zurückgelehnt haben: Denn entweder würden sie in ihrer Vorschlussrunde auf einen ermatteten Tsitsipas mit Partner Holger Rune treffen. Oder der Grieche würde gar nicht antreten. Was Tsitsipas dann auch nicht tat.

Und so zogen Pütz und Venus diesmal eben kampflos in ein Endspiel ein, es wird das sechste des Jahres. Von den bisherigen konnten den deutsche Davis-Cup-Spieler und sein neuseeländischer Partner allerdings nur eines gewinnen: In Dubai besiegten die beiden Nikola Mektic und Mate Pavic in einem nervenaufreibenden Match-Tiebreak mit 16:14.

Pütz und Venus in Paris-Bercy erfolgreich

Niederlagen am Finaltag gab es dagegen in Rotterdam (gegen Robin Haase und Matwe Middelkoop), in Stuttgart (gegen Hubert Hurkacz und Mate Pavic), in HalleWestfalen (gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos) und zuletzt in Kitzbühel, wo Pütz/Venus gegen die Zufallspaarung Pedro Martinez und Lorenzo Sonego den kürzeren zogen.

In Cincinnati wartet mit Rajeev Ram und Joe Salisbury im Endspiel das an Position eins gesetzte Paar. Gegen die beiden haben Pütz/Venus in diesem Jahr schon einmal gespielt: Im Viertelfinale von Monte-Carlo setzten sich Ram/Salisbury glatt durch. Zur Disposition steht für Tim Pütz der zweite 1000er-Titel seiner Karriere: Den ersten hat er mit Michael Venus im vergangenen Jahr in Paris-Bercy geholt.

