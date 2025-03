ATP Masters Indian Wells: Alcaraz startet souverän, Draper fertigt Fonseca ab

Carlos Alcaraz ist durch einen souveränen Zweisatzerfolg über Quentin Halys in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells eingezogen. Ebenso wenig Probleme hatte Jack Draper mit Joao Fonseca.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.03.2025, 00:36 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz siegte ohne Probleme

Carlos Alcaraz hat die Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells mit einem ungefährdeten Erfolg über Quentin Halys eröffnet. Der Weltranglistendritte, der in der kalifornischen Wüste seinen dritten Titel in Folge im Visier hat, besiegte den Franzosen dank einer großteils starken Leistung mit 6:4 und 6:2. “Ich fühle mich hier zuhause”, gab der Spanier nach dem Match zu Protokoll.

In Runde drei wartet auf Alcaraz mit Denis Shapovalov nun eine deutlich höhere Hürde. Der Kanadier präsentierte sich in den vergangenen Wochen in Topform und ließ Adam Waltom am Samstag bei seinem 6:3 und 6:2-Erfolg keine Chance. Weniger gut lief es für Shapovalovs Landsmann Felix Auger-Aliassime, der Jenson Brooksby mit 4:6 und 2:6 unterlag.

Draper von Fonseca beeindruckt

Brooksby fordert nun den Briten Jack Draper, der sich in der zweiten Runde gegen Youngster Joao Fonseca überraschend klar mit 6:4 und 6:0 behauptete. Dennoch zeigte sich Draper nach der Partie vom 18-jährigen Brasilianer beeindruckt: "Ich bin sicher, dass er sehr bald ein Spitzenspieler sein wird."

Eine Runde weiter ist auch der an Position drei gesetzte US-Amerikaner Taylor Fritz, der in Indian Wells vor drei Jahren seinen größten Titel holte. Der Weltranglistenvierte gewann am Samstag gegen Matteo Gigante mit 6:3 und 7:5 und trifft nun auf Alejandro Tabilo.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells