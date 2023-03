ATP Masters Indian Wells: Alexander Zverev unterliegt Daniil Medvedev nach großem Kampf

Alexander Zverev hat das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells knapp verpasst. Der Deutsche unterlag Daniil Medvedev nach über drei Stunden Spielzeit mit 7:6 (5), 6:7 (5) und 5:7.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.03.2023, 22:34 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev verlor gegen Daniil Medvedev

Bittere Niederlage für Alexander Zverev! Die deutsche Nummer eins verlor im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Indian Wells gegen Daniil Medvedev mit 7:6 (5), 6:7 (5) und 5:7. Somit durfte der Russe über seinen 17. Sieg in Folge jubeln. Zuletzt hatte der Weltranglistensechste aus Moskau die Events in Rotterdam, Doha und Dubai für sich entschieden.

Im Achtelfinale von Indian Wells präsentierte sich Medvedev zunächst nicht mehr in der Form der vorangegangen Turniere. Mitverantwortlich dafür war auch Zverev, der im Stadium 1 von Beginn weg aggressives Tennis zeigte und das erste Break zum 3:1 schaffte. Medvedev wusste dieses zwar umgehend zu egalisieren und beim Stand von 5:6 drei Satzbälle in Folge abzuwehren, im Tiebreak nutzte Zverev dann jedoch seine insgesamt fünfte Möglichkeit zur 1:0-Satzführung.

Medvedev echauffiert sich erneut über Platzverhältnisse

Wie bereits in der dritten Runde gegen Ilya Ivashka echauffierte sich Medvedev, der in Indian Wells in seiner Karriere vor dieser Saison noch nie das Viertelfinale erreicht hatte, danach über die langsamen Verhältnisse in der kalifornischen Wüste. "Es ist eine Schande für den Sport, dieser Court", monierte der US-Open-Sieger von 2021.

In seinen ersten beiden Aufschlagspielen des zweiten Durchgangs entschärfte Medvedev neun Breakbälle, ehe er im sechsten Game umknickte und sich am rechten Knöchel behandeln lassen musste. Während der Ballwechsel schien der 27-Jährige von den Problemen jedoch unbeeinträchtigt zu sein.

So musste abermals ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem ließ sich Medvedev eine schnelle 4:1-Führung nicht mehr nehmen und glich nach rund zwei Stunden und 20 Minuten Spielzeit zum 1:1 nach Sätzen aus. Und der Weltranglistensechste transportierte das Momentum auch in den dritten Abschnitt.

Zverev beißt, belohnt sich aber nicht

Medvedev breakte Zverev zum 2:1, der deutsche Olympiasieger konterte aber im letzten Moment und glich nach Abwehr eines Matchballs zum 5:5 aus. Nur um danach - mit einem Doppelfehler - gleich wieder seinen Aufschlag abzugeben. Diese Gelegenheit ließ sich Medvedev danach nicht mehr nehmen.

Nach drei Stunden und 17 Minuten Spielzeit verwandelte Medvedev seinen zweiten Matchball zum 6:7 (5), 7:6 (5) und 7:5-Erfolg. Im Viertelfinale trifft er auf Alejandro Davidovich Fokina, der sich gegen Cristian Garin mit 6:3 und 6:4 behauptete.

