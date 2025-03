ATP Masters Indian Wells: Daniil Medvedev lässt Tommy Paul im Achtelfinale keine Chance

Daniil Medvedev steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells im Viertelfinale. Der Russe besiegte Tommy Paul in der Runde der letzten 16 klar mit 6:4 und 6:0.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.03.2025, 07:23 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev ließ Tommy Paul keine Chance

Vorjahresfinalist Daniil Medvedev hat durch einen überraschend klaren Erfolg über Tommy Paul das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Der ehemalige Weltranglistenerste setzte sich gegen den US-Amerikaner nach einer starken Darbietung souverän mit 6:4 und 6:0 durch.

Medvedev zog im ersten Satz rasch auf 4:0 davon, Paul konnte dank vier Spielgewinnen in Folge zum 4:4 ausgleichen. Die darauffolgenden acht Games gingen dann wieder an den Russen, der in Indian Wells in den vergangenen beiden Jahren jeweils das Endspiel erreicht hatte. “Ich bin glücklich mit meinem Spiel. Es ist nicht leicht, hier zu spielen”, meinte der US-Open-Sieger von 2021 nach dem Match.

Fils trotzt dem Regen

Im Viertelfinale trifft Medvedev auf den Franzosen Arthur Fils. Der 21-Jährige ließ sich im Match gegen Marcos Giron auch von zwei Regenunterbrechungen nicht aus der Ruhe bringen und siegte mit 6:2, 2:6 und 6:3. Zuvor hatten in der oberen Hälfte bereits Holger Rune und Tallon Griekspoor ihre Achtelfinalpartien gewonnen.

Titelverteidiger und Turnierfavorit Carlos Alcaraz befindet sich indes in der unteren Hälfte und wird am Mittwoch (Ortszeit) um den Einzug ins Viertelfinale spielen. Der vierfache Grand-Slam-Sieger aus Spanien trifft in der Night Session auf den Bulgaren Grigor Dimitrov.

