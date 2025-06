ATP Queen's Club: Carlos Alcaraz zieht mit 17. Sieg in Folge ins Finale ein

Carlos Alcaraz greift nach einem Zweisatzerfolg über Roberto Bautista Agut auch im Londoner Queen's Club nach dem Titel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 18:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz steht im Finale

Besser hätte der Start in die Rasensaison 2025 für Carlos Alcaraz nicht verlaufen können! Der Spanier hat beim ATP-500-Turnier im Londoner Queen's Club mühelos das Endspiel erreicht. In der Vorschlussrunde setzte sich der fünffache Grand-Slam-Sieger gegen seinen Landsmann Roberto Bautista Agut souverän mit 6:4 und 6:4 durch.

Alcaraz ließ im gesamten Match kein einziges Break zu und feierte seinen 17. Erfolg in Serie. Zugleich stellte der frischgebackene French-Open-Sieger einen neuen Rekord auf: Noch nie zuvor in seiner Karriere hatte Alcaraz, der gegen Bautista Agut seinen 250. Matchsieg auf der Tour feierte, in einem Best-of-three-Match 15 Asse geschlagen.

Lehecka verhindert Traumfinale

Im Endspiel am Sonntag bekommt es Alcaraz etwas überraschend mit Jiri Lehecka zu tun. Der 23-Jährige besiegte Lokalmatador Jack Draper im ersten Halbfinale des Tages mit 6:4, 4:6 und 7:5.

Lehecka konnte in diesem Jahr bereits einmal gegen Alcaraz gewinnen: Im Viertelfinale von Doha blieb der Tscheche in drei Sätzen siegreich. Das bislang einzige Duell auf Rasen entschied hingegen der Spanier 2023 auf dem Weg zu seinem bisher einzigen Titel im Queen's Club klar mit 6:2 und 6:3 für sich.

Hier das Einzel-Tableau im Londoner Queen’s Club