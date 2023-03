ATP Masters Indian Wells: Daniil Medvedev muss nachsitzen

Daniil Medvedev hat beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells nach einem Kraftakt das Achtelfinale erreicht. Auch Andrey Rublev buchte sein Ticket für die Runde der letzten 16.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 13.03.2023, 06:47 Uhr

Daniil Medvedev hat seine Siegesserie fortgesetzt

Es kommt also zum heiß erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Event von Indian Wells: Während der Deutsche am späten Sonntagabend (MEZ) einen mühevollen Dreisatzerfolg über Emil Ruusuvuori fixieren konnte, benötigte Medvedev einige Stunden später zwar weniger Spielzeit, aber ebenfalls die volle Distanz, um den Einzug ins Achtelfinale perfekt zu machen. Der Russe setzte sich schließlich aber doch gegen Ilya Ivashka durch. Insbesondere die Platzverhältnisse stießen dem Russen dabei sauer auf. Nach verlorenem Satz zwei monierte Medvedev etwa, dass diese die "schlimmsten" auf der Tour seien. Nur, um dann Abschnitt drei mit 6:1 für sich zu entscheiden.

Auch Medvedevs Landsmann Andrey Rublev hat beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres indes die Runde der letzten 16 erreicht: Der Russe zeigte gegen Ugo Humbert eine hochkonzentrierte Leistung und siegte ungefährdet mit 7:5 und 6:3. Im Achtelfinale geht es für Rublev nun gegen den formstarken Briten Cameron Norrie. Dieser siegte in drei Sätzen per Kraftakt gegen den Japaner Taro Daniel. Norrie war bereits mit Satz und 1:4 zurückgelegen. Fahler Beigeschmack am Comeback-Erfolg: Der Brite musste für das wenige Stunden später anberaumte Doppel-Match an der Seite von Lucas Miedler absagen.

Ebenfalls im Achtelfinale auf der unteren Seite des Tableaus stehen indes Alejandro Davidovich-Fokina, der in drei Sätzen gegen Karen Khachanov überraschen konnte, und Cristian Garin, der Casper Ruud aus dem Turnier kegelte. Das vierte und letzte Achtelfinalduell auf der unteren Hälfte bestreiten Überraschungsmann Alejandro Tabilo und Frances Tiafoe.

